Риелтор рассказал, как не попасть на мошенников при покупке квартиры

https://static.news.ru/photo/8cc9bbba-b266-11eb-8514-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо тщательно проверять документы на квартиру и документы продавцов и не бояться запрашивать больше, чем нужно, ведь покупка серьёзная и требует максимального внимания к мелочам. От этого во многом зависит безопасность покупателя, рассказал NEWS.ru риелтор, инвестор в недвижимость Артём Сошников.

Эксперт выделил несколько наиболее встречающихся мошеннических схем, отметив при этом, что их может быть гораздо больше.

Один из вариантов — продажа квартиры по поддельным документам, в частности по паспорту.

Получить данные реального собственника и впоследствии подделать паспорт можно, например, арендуя квартиру. Поэтому всегда запрашивайте дополнительные документы у продавца. Делать фальсификацию всех документов мошенники вряд ли станут, — сказал эксперт.

Головной болью для покупателя может стать приобретение наследной квартиры.

Даже по прошествии шести месяцев сохраняются риски появления новых наследников, которые могут предъявить свои права, рассказал риелтор. По его словам, существуют обстоятельства непреодолимой силы, которые дают возможность наследнику подать на свои права даже через 10–15 лет.

Поэтому тщательно проверяйте документы по квартире и наследникам. И берите от них нотариальные отказы, — посоветовал Сошников.

Недействительной впоследствии могут признать сделку по продаже квартиры недееспособным гражданином. Покупатель в этом случае останется и без квартиры, и без денег. Поэтому эксперт рекомендовал обращать внимание на частоту перехода права собственности на недвижимость и на то, как давно она приобреталась.

Если интервалы между сделками купли продажи короткие, то это должно насторожить, предупредил Сошников.

Всегда ведите дела напрямую с лицом, продающим квартиру, не совершайте сделки по доверенностям и не вносите авансы без личного присутствия и знакомства с продавцом, добавил эксперт.