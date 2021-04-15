Риелтор рассказал, как меньше платить за аренду квартиры

https://static.news.ru/photo/e7a77608-992f-11eb-92b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умение драться может стать весомым доводом в спорах с арендодателем. Об этом NEWS.ru рассказал президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский.

По его словам, мериться силой придётся в тех случаях, если квартира находится в неблагополучном районе, заселяют который преступные элементы.

Вы зашли в парадную, она там вся раскуроченная, расписанная чем-то. Говорите: "Слушайте, здесь просто опасно находиться, но я такой крутой каратист, я всё-равно готов жить в этой парадной, искать себе приключения, но цена должна быть поменьше, я тут по вечерам тренироваться буду Игорь Горский президент Российской гильдии риелторов президент Российской гильдии риелторов

Нахождение квартиры рядом с тюрьмой также может поспособствовать снижению арендной ставки, как и повышенная концентрация неадекватных соседей.

Причинами сбить цену могут стать некачественный ремонт или расположение жилья на крайних этажах.

Снижает цену некачественный ремонт. Зачем жить в плохой квартире? Когда мы что-то снижаем, мы всегда говорим о чём-то плохом. Наверное, снижает аренду этажность — последний или первый, — отметил риелтор.

Близость с промышленными зонами также послужит хорошим поводом попросить скидку у собственника.

Можно снижать цену, если квартира недалеко от заводов — это пусть и гипотетические проблемы, но это тоже может снизить цену, — добавил Горский.

Ранее в разговоре с NEWS.ru эксперт по недвижимости Ирина Радченко рассказала, как быстрее выплатить ипотеку — некоторые старые способы уже вряд ли сработают.