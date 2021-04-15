Риелтор рассказал, как меньше платить за аренду квартиры

Умение драться может стать весомым доводом в спорах с арендодателем. Об этом NEWS.ru рассказал президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский.
По его словам, мериться силой придётся в тех случаях, если квартира находится в неблагополучном районе, заселяют который преступные элементы.
Вы зашли в парадную, она там вся раскуроченная, расписанная чем-то. Говорите: "Слушайте, здесь просто опасно находиться, но я такой крутой каратист, я всё-равно готов жить в этой парадной, искать себе приключения, но цена должна быть поменьше, я тут по вечерам тренироваться буду
Нахождение квартиры рядом с тюрьмой также может поспособствовать снижению арендной ставки, как и повышенная концентрация неадекватных соседей.
Причинами сбить цену могут стать некачественный ремонт или расположение жилья на крайних этажах.
Снижает цену некачественный ремонт. Зачем жить в плохой квартире? Когда мы что-то снижаем, мы всегда говорим о чём-то плохом. Наверное, снижает аренду этажность — последний или первый, — отметил риелтор.
Близость с промышленными зонами также послужит хорошим поводом попросить скидку у собственника.
Можно снижать цену, если квартира недалеко от заводов — это пусть и гипотетические проблемы, но это тоже может снизить цену, — добавил Горский.
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