Регионам РФ не хватает на пособия по безработице 54,3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/48e696e4-f3fc-11ea-9fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение из-за пандемии коронавируса максимального и минимального размеров пособий по безработице привело к тому, что для выплат в 2020 году повышенных пособий требуется 185,3 млрд рублей.

Об этом свидетельствуют данные разработанного Минтрудом проекта распоряжения правительства, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что с начала 2020 года до 1 сентября в стране число безработных выросло в 5,3 раза. На выплаты им в бюджете предусмотрены 130,4 млрд рублей, на конец августа израсходовано 109,4 млрд рублей (83,9%), остаток средств составляет 21 млрд рублей. В документе отмечается, что в сентябре численность безработных россиян достигнет максимума — более 3,6 млн человек.

В 69 субъектах РФ израсходовано более 80% от предусмотренных средств, из них в 17 регионах израсходовано более 90%. По прогнозу, дефицит средств до конца 2020 года составит примерно 54,3 млрд рублей. У ряда регионов РФ кредиторская задолженность по соцвыплатам безработным появится уже в сентябре.

В 2020 году изначальный максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, а минимальный — 1,5 тыс. рублей. Сейчас эти цифры составляют 12,13 тыс. рублей и 4,5 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что необходимо оказывать адресную поддержку россиянам, которые в результате сложной экономической ситуации остались без работы. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он потребовал от правительства принять срочные меры по уменьшению безработицы в стране, назвав ситуацию на рынке труда напряжённой. По словам главы государства, уровень безработицы в России составляет 6,3% экономически активного населения.