Реально ли сэкономить в «чёрную пятницу»

Сезон предновогодних скидок уже совсем скоро открывает главная распродажа года — «чёрная пятница». Это значит, что всех любителей сэкономить ждут особые предложения. На некоторые позиции скидки могут достигать 90%. Однако не всё то скидка, что так зовётся. Далеко не все продавцы работают честно. NEWS.ru разбирался, как не нарваться на липовый дисконт и в погоне за акциями не потратить лишнего, а также узнал, кто в этот раз предложит самые выгодные условия для покупок.

«Чёрная пятница» считается днём больших скидок. Традиция устраивать распродажи в определённый день появилась в США. А началось всё, когда президент Авраам Линкольн объявил Днём благодарения последний четверг ноября и сделал этот день официальным выходным. Со следующей после Дня благодарения пятницы неофициально начинался рождественский сезон, по праву считавшийся самым удачным временем для многих торговцев.

Современную трактовку «чёрной пятницы» часто связывают с идиомой in the black, которая означает финансовый успех. Считается, что термин прижился из-за того, что убытки в бухгалтерских книгах отмечали красным цветом, а прибыль — чёрным. Соответственно, в дни активных распродаж бухгалтерия велась только чёрным цветом.

«Чёрная пятница» настолько популярна в США, что многие работники даже берут в этот день отгул. В допандемийные времена в гипермаркетах с самого утра образовывались огромные очереди, в погоне за хорошей скидкой люди буквально сходили с ума, нередко между покупателями возникали драки. В России сезон скидок проходит куда спокойнее, чем за рубежом, и преимущественно онлайн. В этом году акция стартует 27 ноября, а заканчивается 29 ноября. Участниками распродажи станут сотни магазинов.

Кроме того, распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на специальном ресурсе в Рунете.

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К слову, первая акция прошла ещё в 2013 году, однако за семь лет она не завоевала и половины той популярности, что в Америке. Согласно последним опросам, в преддверии главного праздника продавцов лишь 11% покупателей ждут начала распродажи. Напротив, более половины россиян (57%) не планируют непосредственно участвовать в акции.

Большинство их тех, кто всё же примет участие в распродаже, отложили на покупки не более 3 тыс. рублей. Почти каждый пятый готов потратить от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, и лишь 12% россиян собираются раскошелиться, оставив в магазинах сумму более 50 тыс. рублей.

Самой популярной категорией покупок в этом году обещают быть подарки на Новый год. На втором месте — еда и напитки, третье поровну разделили лекарства и бытовая техника. Далее по списку идут одежда и обувь, а также книги. Наименьшим спросом будут пользоваться мебель и товары для дома, косметика и средства по уходу за собой, украшения и аксессуары. По данным другого исследования, во время «чёрной пятницы» россиян больше всего заинтересуют электроника, гаджеты и бытовая техника, о чём заявили 80% опрошенных.

На фоне пандемии активность покупателей будет существенно выше, чем в прошлом году, ожидает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.

Число покупателей вырастет, в том числе за счёт возросшей активности людей более старшей возрастной категории, которая до сих пор не слишком проявляла интерес к интернет-торговле. Во-вторых, в связи с плачевным положением дел в кошельках и карманах россияне в целом стали внимательнее относиться к распродажам. Сегодня это хорошая возможность действительно сэкономить. Александр Иванов президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ)

Аудитория интернет-магазинов увеличилась уже втрое, причём если раньше покупки совершали люди в возрасте от 18 до 35 лет, то сейчас активно подключились покупатели старше 55, соглашается президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов. По его словам, популярность «чёрной пятницы» стабильно растёт каждый год, в среднем на 20%. А в 2019-м объём продаж вырос почти на треть (22,3 млрд рублей против 17,4 млрд годом ранее). В этом году на руку интернет-торговле сыграет пандемия: продажи в Интернете уже достигли исторического максимума. По словам главы АКИТ, они составляют 10,9% от общего объёма розницы.

По нашим прогнозам, коронавирус внесёт коррективы в потребительский спрос: традиционно популярностью в дни распродаж пользуются одежда, обувь, электроника и бытовая техника, продукты питания и товары первой необходимости. Ожидается, что в этот раз в числе популярных окажутся также спорттовары, товары для дома и творчества. Артём Соколов президент Ассоциации компаний интернет-торговли президент Ассоциации компаний интернет-торговли

Кроме того, впервые этом году в Интернете на распродаже можно будет купить ювелирные изделия и лекарства. По словам экспертов, на гаджеты и другую технику ожидать гигантских скидок не стоит — им просто неоткуда взяться.

Эти товары низкомаржинальные, большие скидки здесь в принципе не предусмотрены, а кроме того, производство и реализация в этих категориях не сильно пострадали из-за пандемии. Поэтому самый скромный размер дисконта ожидается на бытовую технику и гаджеты — не более 20% и 5–10% соответственно. Цифры мало отличаются от уровня прошлого года, — говорит Соколов.

Зато на одежде и обуви в этом году можно заметно сэкономить. Именно эта сфера ретейла серьёзно «просела» после ограничительных мер из-за коронавируса. Поэтому магазины в этом году охотнее распродают сезонные вещи.

Предложений много, и они интересные. Одежда не очень хорошо продавалась во время самоизоляции, пока все дома сидели, поэтому здесь накоплен определённый потенциал, — отмечает Александр Иванов.

По данным АКИТ, скидки на одежду и обувь в этом году составят 70–80% против 50–60% в 2019-м. Кроме того, в предстоящие дни распродаж товары для дома можно будет купить дешевле на 30–50%.

Однако покупателям нужно быть внимательными. По оценкам некоторых специалистов, более чем в половине российских торговых точек перед началом распродаж «чёрной пятницы» завышают цены. Честные скидки можно найти только у каждого четвёртого продавца.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Для реализации товаров по более высокой цене продавцы идут двумя путями. Либо существенно завышают стоимость продукции перед распродажей, а потом зачёркивают ценник, либо банально указывают несуществующую скидку (реально цена товара если и уменьшается, то не более чем на 10%). В Роспотребнадзоре при этом считают, что покупателей в первую очередь должны насторожить слишком низкая цена на товар, высокая стоимость доставки и отсутствие информации о продавце.

Обмануть покупателей стало сложнее, потому что многие начали готовиться к распродажам заблаговременно, — указывает Александр Иванов.

По словам Соколова, случаев искусственных скидок сейчас значительно меньше. Ретейлеры понимают, что доверие покупателей легко потерять, а именно их лояльность обеспечивает дальнейшее продвижение на рынке. Максимально возможная глубина скидки, как правило, устанавливается ещё на уровне переговоров с производителем (брендом), чтобы в планах работы на год он предусмотрел такую возможность.

Тем не менее эксперты всё же советуют покупателям и сейчас заранее узнавать о магазинах, участвующих в акции, их сайтах и ценах на интересующие товары.

В Интернете много компаний, площадок, которые, объявляя о грандиозных распродажах, на самом деле ведут себя недобросовестно. Например, скидка в 50% для флагманских моделей телефонов и другой электроники просто невозможна. Огромное преимущество интернет-торговли в том, что здесь легко проверить уровень цен — достаточно обратиться к одному из агрегаторов и сравнить стоимость товара у разных продавцов, — советует Соколов.

А ещё желательно помнить: в другое время года можно встретить гораздо более выгодные предложения, нежели в «чёрную пятницу». Например, отложить покупки до начала следующего года. Как правило, в это время на фоне падения продаж ретейлеры снижают цены.