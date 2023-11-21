Раскрыта позиция России по сокращению добычи нефти ОПЕК+ Reuters: Россия не хочет решения о сокращении добычи нефти в ходе встречи ОПЕК+

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Россия находится в «зоне комфорта» и не настроена на изменения перед встречей ОПЕК+, которая пройдет 26 ноября в Вене, пишет Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что доходы РФ от продажи энергоносителей остаются высокими, цены на нефть сейчас выше прогнозов, а дефицит бюджета сокращается.

Не вижу никаких причин, чтобы что-то радикально менять, — заявил анонимный источник, близкий к правительству РФ.

Как сообщается, страны ОПЕК+ на ближайшем заседании обсудят дополнительное сокращение добычи нефти, цены на которую упали на 16% с сентября. Отмечается, что за последний год, меры, принятые экспортерами, уже привели к сокращению добычи нефти на 5,16 млн баррелей в сутки, что составляет 5% мирового спроса.

Ранее независимый эксперт Владимир Демидов заявлял, что Россия может воспользоваться своим влиянием на рынке энергоресурсов для увеличения стоимости нефти. По словам аналитика, если Москва объявит о сокращении экспорта, цена барреля нефти может достичь отметки в $100. При таком развитии событий интерес к сырью из России снова возрастет, ведь с увеличением котировок закономерно увеличится и дисконт.

Ранее сообщалось, что Нью-Дели намеревается сократить закупки российской нефти, несмотря на существенные скидки. Об этом говорил министр нефти и газа Индии Хардип Пури. По его словам, власти страны, которая до сих пор считалась крупнейшим покупателем нефти из РФ, теперь намерены диверсифицировать импорт сырья. В частности, планируется наладить поставки из стран Персидского залива.