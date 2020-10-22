Работающим с COVID-пациентами медикам могут продлить доплаты на 2021 год

https://static.news.ru/photo/b7330d08-144a-11eb-aa99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительстве России обсуждают возможность продления на 2021 год доплат медработникам, которые лечат пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники [будут] работать непосредственно в опасной зоне, и именно за эту работу, за это время работы необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования. Поэтому сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения, — сказал министр на собрании фракции ЕР.

Силуанов добавил, что доплаты будут осуществляться из резервного фонда кабмина. Средства на эти цели предусмотрены в расходах.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство выделило 6,5 млрд рублей на стимулирующие доплаты медикам. В то же время многие из них жалуются, что недополучают положенные им средства. В ряде регионов с конца сентября врачи проводят пикеты «Заплати за COVID!».