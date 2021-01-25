Путин рассказал о перспективах мировой энергетики

https://static.news.ru/photo/b40d6980-5f0d-11eb-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Структура потребления в мировой энергетике в ближайшие десятилетия, скорее всего, не изменится, и востребованность углеводородов не снизится, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, альтернативные источники энергии будут применяться чаще, однако существенных изменений не ожидается.

И всё равно углеводороды будут востребованы на протяжении длительного времени, — отметил российский лидер во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня студента.

При этом он подчеркнул, что это не значит, что страна должна «почивать на лаврах», говорить, что она самая богатая по запасам газа и нефти и поэтому «ничем другим заниматься» не будет.

Нет, мы занимаемся и будем заниматься: и солнечной энергией, и энергией прилива, и ветра, и водородной энергетикой — мы всё это делать будем, — заявил глава государства.

Однако, добавил Путин, если власти будут «рачительно и по-современному» использовать углеводороды, то «конца и края не видно применению в практической жизни» этого сырья.

Президент также сообщил, что по оценке российских и международных экспертов, объёмы потребляемой энергии в связи с ростом экономики будут увеличиваться.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом. По его словам, его это попросту не интересовало.