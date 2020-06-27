Путин рассчитывает на инфляцию в 4%

https://static.news.ru/photo/05e8f4e8-b943-11ea-aa4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что инфляция по итогам 2002 года будет на уровне 4%, в соответствии с ориентиром.

Сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет, — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

В мае 2020 Минэкономразвития подготовил обновлённый прогноз социально-экономического развития страны. Согласно документу, на период с 2020 по 2023 год уровень инфляции в России составит 4%. Данные Росстата на середину мая свидетельствовали о нулевой инфляции. При этом с начала 2020 года потребительские цены выросли на 2,2%.

Путин также напомнил, что в 90-е годы инфляция в России составляла около 2600%:

Даже в 98-м году, когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%.

Гиперинфляция 90-х была следствием распада СССР. Основы будущего экономического коллапса были заложены советской государственностью с отсутствием рыночной свободы и постоянным дефицитом товаров. Кризис 1998 года был одним из самых тяжёлых экономических кризисов в истории России. Толчок к его возникновению дали два внешних фактора: резкое снижение мировых цен на товары топливно-энергетического комплекса (основной статьи российского экспорта) и кризис в Юго-Восточной Азии, вспыхнувший в середине 1997 года, говорится в книге «Развилки новейшей истории России», написанной в соавторстве Егором Гайдаром и Анатолием Чубайсом.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила уверенность в том, что снижение ключевой ставки (КС) до 4,5% не обернётся обесценением зарплат и сбережений граждан, писал NEWS.ru.