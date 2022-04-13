Путин поручил утвердить сводный план развития Севморпути до 2035 года

Сводный план развития Северного морского пути до 2035 года необходимо утвердить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Арктики, добавив, что правительство должно учесть в плане задачу по долгосрочному перспективному грузопотоку по Севморпути. Его слова приводит РИА Новости.

Прежде всего, считаю необходимым утвердить сводный план развития Северного морского пути на период до 2035 года, чтобы обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов по этой важнейшей транспортной магистрали, — сказал Путин.

По его словам, правительству необходимо соcтавить в этом плане задачи по долгосрочному перспективному грузопотоку по Севморпути. При этом нужно указать конкретные инвестиционные проeкты и обязательства отправителей грузов по объёмам, а также размер номeнклатуры, необходимого ледокольного флoта.

Ранее глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что крупнейшие азиатские страны рассматривают Северный морской путь как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. По его словам, Севморпуть послужит транспортным коридором между Азией и Европой, так как путь по СМП на 40% короче, а по открытой воде на семь суток быстрее, нежели в случае с Суэцким каналом.