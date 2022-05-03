Путин подписал указ об ответных мерах против недружественных стран

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных специальных экономических мерах в отношении недружественных стран. Документ вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до отмены установленных им спецмер, с его текстом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, российским органам власти, госорганам, компаниям и гражданам запрещается совершать сделки с зарубежными юридическими и физическими лицами, которые включены в российский санкционный список. Документ запрещает исполнять перед этими лицами обязательства по совершённым сделкам, а также осуществлять финансовые операции, в которых указанные лица являются выгодоприобретателями.

Закон также запрещает вывоз из России продукции и сырья, поставляемых подсанкционным лицам.

Президент поручил кабмину в десятидневный срок утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями, и определить дополнительные критерии для упомянутых сделок. Минфину и Банку России предоставлено право давать официальные разъяснения по вопросам применения указа.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать активы граждан из недружественных в России. По его мнению, средства, вырученные от их продажи, следует направлять на развитие страны.