В ГД предложили конфисковывать активы в РФ граждан из недружественных стран

Вячеслав Володин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Активы граждан из недружественных стран в России следует конфисковывать и вырученные от их продажи средства направлять на развитие страны, написал в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом он отреагировал на принятие в США закона, который разрешает передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.

По его словам, этим нормативным актом Вашингтон создаёт опасный прецедент, который может бумерангом ударить по Америке. При этом Володин заверил, что на российской экономике изъятие вилл, яхт и другой собственности отечественных бизнесменов не отразится.

Спикер указал, что российские предприниматели действуют цивилизованно и в рамках международного права, покупая зарубежные компании, работающие в России, приобретая доли партнёров, которые хотят уйти с нашего рынка. Недружественные же страны занимаются воровством.

В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны, — отметил парламентарий.

Володин также выразил уверенность, что заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму около $ 300 млрд будут возвращены, поскольку это средства государства.

Ранее экономист Юрий Пронько предложил национализировать польские активы в России в ответ на действия Варшавы в отношении НОВАТЭКа. Он подчеркнул, что удар ответный удар должен быть соразмерным.