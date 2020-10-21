Путин: оборот вакцин из РФ на мировом рынке может составить $100 млрд

https://static.news.ru/photo/ebfaa73c-13ad-11eb-8da7-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Оборот вакцин российского производства на мировых рынках может составить $100 млрд, заявил глава РФ Владимир Путин во время встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он добавил, что Москва готова организовать производство подобных препаратов от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) на производственных мощностях компаний за границей, пишет ТАСС. Лидер также потребовал обеспечить вакцинацию граждан РФ. В свою очередь представители организации попросили президента не вводить новый карантин в стране, несмотря на рост числа новых случаев COVID-19.

По данным на 21 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за сутки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек, писал NEWS.ru