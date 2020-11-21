Путин: девальвация национальных валют несёт большой риск

https://static.news.ru/photo/efd54bb2-2c05-11eb-b3ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фискальные доходы развивающихся государств снижаются, а необходимость дополнительной поддержки экономики растёт. В мире возникает большой риск девальвации национальных валют, заявил российский президент Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Их (развивающихся стран. — NEWS.ru) фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растёт практически с каждым днём, — подчеркнул он.

По его словам, в России профинансировать поддержку граждан и экономики при пандемии коронавируса помогли увеличение внутреннего долга и накопленные резервы, однако у многих государств таких возможностей нет.

Большой риск несёт девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов — в первую очередь, для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах, — подчеркнул он.

Саммит проходит под председательством Саудовской Аравии в онлайн-формате.

Ранее Путин заявил, что спад ВВП России в 2020 году может составить 3,9%. При этом мировой ВВП, по его мнению, к концу года может упасть на 4,4%, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5%.

Как писал NEWS.ru, главным вопросом для президента России Владимира Путина на саммите G20 стала борьба с коронавирусной инфекцией. Впрочем, эта тема будет хоть и важнейшей на саммите, но не единственной. Также участники G20 затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды, а также энергетику и противодействие коррупции.