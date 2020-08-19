Промсвязьбанк планирует купить 59 самолётов SSJ 100

https://static.news.ru/photo/bee06d5a-e1fc-11ea-9695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Промсвязьбанк может приобрести 59 ближнемагистральных самолётов SSJ 100 на сумму примерно в 140 миллиардов рублей. Один такой лайнер стоит около $33 миллионов, или 2,4 миллиарда рублей.

Как сообщает газета «Ведомости», партию самолётов может купить компания «ПСБ лизинг» за счёт кредита Промсвязьбанка. В 2020 году поставки этих самолётов планируются «Аэрофлоту», Red Wings и, возможно, «Азимуту» и «Якутии».

Советник главы Промсвязьбанка Юрий Новожилов назначен куратором авиационного направления.

«ПСБ лизинг» в случае совершения сделки станет крупнейшим владельцем флота SSJ 100. В настоящее время лидером является «ВЭБ-лизинг» с 51 лайнером и ГТЛК — с 44. «Сбербанк лизинг» владеет 10 такими самолётами.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство обороны России в 2020 году заключит дополнительный контракт на поставку истребителей Су-35С, сумма которого составит 70 млрд рублей.