Производство бензина в России снизилось почти на 20%

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Очередная встреча стран ОПЕК+ должна состояться 10 июня этого года. Страны договорились о переговорах и назначили следующую дату.

Министерская встреча пройдёт в формате вебинара, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах. Ранее NEWS.ru сообщал, что три государства не согласились снизить добычу нефти, как того требует соглашение...