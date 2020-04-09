Экономика

Производство бензина в России снизилось почти на 20%

23:59, 09 апреля 2020 27
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса сообщило о снижении темпов производства бензина в России. Они упали на 18,9% за первую неделю апреля.

В стране произвели 648 тысяч тонн топлива, неделей ранее этот показатель был равен 799,3 тысячи тонн, передаёт РБК. Причиной стало введение режима самоизоляции из-за коронавируса: россияне стали меньше пользоваться транспортом, и спрос заметно снизился.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, почему российское правительство запретило импорт дешёвого иностранного бензина.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях