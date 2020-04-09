Производство бензина в России снизилось почти на 20%

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса сообщило о снижении темпов производства бензина в России. Они упали на 18,9% за первую неделю апреля.
В стране произвели 648 тысяч тонн топлива, неделей ранее этот показатель был равен 799,3 тысячи тонн,
Ранее NEWS.ru писал, что представитель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, почему российское правительство запретило импорт дешёвого иностранного бензина.
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