Эксперт: низкие цены на бензин невыгодны правительству

https://static.news.ru/photo/ed990032-7963-11ea-8d89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, почему российское правительство запретило импорт дешёвого иностранного бензина.

По его словам, это типичная ситуация, когда правительство в первую очередь хочет «что-то запретить, а не исправить ту проблему, которую само и создало». Он отметил, что в настоящее время нефтяные компании при поставке на внутренний рынок очередной тонны бензина доплачивают в бюджет большую сумму — 12 тысяч рублей за бензин и 6 тысяч за дизельное топливо.

При таком раскладе оптовая цена не может упасть настолько, чтобы скорректировать розничные котировки. В рознице падение цен наблюдается редко, потому что все участники рынка понимают: нынешняя ситуация краткосрочная, — объяснил эксперт.

Баженов добавил, что при снижении цены сейчас участники рынка не смогут вернуть её обратно при росте оптовой цены, в связи с чем все держат стоимость на прежнем уровне.

В этом плане мог бы неплохо сработать импорт. Но это не в интересах правительства, которое формирует каркас рынка нефтепродуктов, — считает он.

Эксперт подчеркнул, что запрещая импорт, правительство идёт по лёгкому пути, однако сейчас необходимы структурные реформы на рынке и либерализация цен, пользу от которой ощутят как потребитель, так и производитель, передаёт НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ намерено запретить импорт нефтепродуктов с целью предотвращения поставок дешёвого иностранного бензина на внутренний рынок. Запрет может продлиться с апреля до сентября 2020 года.