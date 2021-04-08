Производители заявили о росте цен на майонез

https://static.news.ru/photo/ef278026-98cb-11eb-a5c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на майонез и соусы в апреле в России повысятся в среднем на 10%. Такое предупреждение ретейлерам отправили производители данных продуктов.

В частности, о росте цен на 5–12% заявили ГК «Эфко» (бренд «Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (марки «Ряба», «Сдобри») и компания «Скит», сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что обоснованием повышения цен названо подорожание ключевого сырья — подсолнечного и тропического масел, а также упаковки и логистики. При этом на Нижегородском комбинате подчеркнули, что готовящееся повышение не компенсирует рост себестоимости, а лишь поможет производителям избежать убытков.

В Минсельхозе изданию заявили, что удержать стабильный уровень цен должны новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что производители сахара и подсолнечного масла получат в качестве субсидии от правительства 9 млрд рублей. Это позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов.