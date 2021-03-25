Производители подсолнечного масла потеряли 15 млрд рублей на заморозке цен

https://static.news.ru/photo/f67418b2-8dfe-11eb-876d-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

После принятия закона о регулировании цен на подсолнечное масло его производители потеряли около 15 млрд. По итогам года убытки могут составить порядка 50 млрд.

Как передаёт РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании KPMG, регулирование на внутреннем рынке привело к дисбалансу по отношению к мировым ценам. Так, на глобальном уровне стоимость подсолнечного масла составляет более $1 тысячи за тонну, хотя до заморозки цен в РФ средняя мировая стоимость оценивалась приблизительно в $750. Повлияли на рост цен и проблемы с урожаем масличных культур — погодные условия привели к низкой урожайности в России, а также в Румынии, Болгарии и на Украине.

Сейчас производители теряют 80–90 рублей при продаже подсолнечного масла по цене 110 рублей за бутылку — при текущих мировых ценах его стоимость на полке должна составлять около 200 рублей, — уверен аналитик Андрей Сизов.

Вместе с тем специалисты констатируют, что государственное регулирование цен дало эффект. Цены на подсолнечное масло в магазинах стабилизировались и составляют в среднем 110–120 рублей за литр. Без заморозки сейчас цены могли бы быть значительно выше.

Цены на сахар и масло представители бизнеса и руководство страны договорились заморозить в декабре 2020-го после того, как рост стоимости раскритиковал лидер РФ Владимир Путин. Соглашение, предусматривающее, что литр подсолнечного масла в оптовом сегменте должен стоить не больше 95 рублей за литр и не больше 110 рублей в рознице, а сахар — не более 36 рублей за 1 кг в опте и 46 рублей в рознице, производители и торговые сети, а также Минпромторг и Минсельхоз подписали 16 декабря. Предельные показатели установили на три месяца — соглашения действуют с 20 декабря 2020-го до 1 апреля 2021-го.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ может с 1 сентября 2021 года ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло, рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что аналогичные меры с 1 июля вступят в силу в отношении семян подсолнечника. С 9 января по 30 июня 2021-го экспортные пошлины на подсолнечник и рапс повысили с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну.