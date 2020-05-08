Продажи товаров для спорта выросли в РФ вдвое

Объём продаж товаров для занятия спортом вырос в России с января 2020 года на 133% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок увеличилось на 34%.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне на фоне пандемии коронавируса в 5,5 раза чаще стали покупать книги. Больше всего их покупают в столичном регионе, в Краснодарском крае и Татарстане. При этом люди покупают не только художественную литературу, но и публицистику, а также учебные пособия. Самым продаваемым изданием стала книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым».
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