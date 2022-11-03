Продажи ликерных вин в России выросли на 131% за девять месяцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи ликерных вин (например, кагора и массандры) выросли на 131%, а слабоалкогольных напитков крепостью до 9% (например, джин-тоника) — на 62% за январь — сентябрь 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом NEWS.ru сообщили в Центре исследований федерального и регионального рынков «ЦИФРРА».

Употребление различных горьких настоек крепостью выше 25% и старок — на 27%, водки — на 6,5%, коньяка — на 3,6%, прочего крепкого алкоголя (виски, рома, текилы, граппы, промышленных самогонов) — на 15,5%, шампанского и игристых вин — на 8%, столового вина — на 0,7%. В то же время употребление пива и пивных напитков, наоборот, упало на 4,1%, а сладкие настойки до 25% крепости стали покупать почти на треть реже, чем в январе-сентябре 2021-го.

Директор центра «ЦИФРРА» Вадим Дробиз объяснил рост употребления алкоголя в России двумя факторами.

«Первый — средний класс, который раньше огромные объемы алкоголя выпивал на отдыхе в формате all-inclusive, после пандемии вновь заперт в России и теперь больше пьет здесь. Второй фактор — начало специальной военной операции и последовавшие за этим психологический и социально-экономический кризисы. В таких случаях растут продажи у крепкого алкоголя и падают — у слабого. Но, например, слабоалкогольные напитки сейчас тоже растут, потому что замещают уничтоженные государством винные напитки. Рост потребления спиртного в Белгородской, Брянской и Курской областях объясняется также близостью регионов к боевым действиям», — сказал аналитик в беседе с NEWS.ru.

Подробнее о динамике спроса на спиртное в России — в эксклюзивном материале NEWS.ru.