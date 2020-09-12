Премьер Баварии предупредил о рисках поспешного решения по СП-2

https://static.news.ru/photo/759eba7c-f4d8-11ea-a031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Германии необходимо принять хорошо обдуманное решение о возможной увязке проекта «Северный поток — 2» с делом Алексея Навального, так как спешка может обернуться нежелательными последствиями, заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер.

По его мнению, не стоит принимать решение «сломя голову», пока нет ответов от России. При этом он считает, что лучше всего, чтобы реакция была общеевропейской.

Нам нужно всё принимать во внимание и постоянно думать, как соблюсти баланс между ценностями и интересами Германии, — подчеркнул Зёдер.

Он также выразил обеспокоенность развитием отношений с российской стороной, отметив, что «ни угрозы, ни приукрашивание» ситуации пока ничего сильно не изменили. Политик сообщил, что в исключительно гипотетическом смысле проект можно остановить и пересмотреть газовые контракты с РФ. Однако, предупредил он, это может повлиять на энергообеспечение и цены в Германии.

Зёдер рассказал, что сейчас немецким властям приходится думать, где в долгосрочной перспективе можно закупать газ.

Многие страны, которые предлагают нам этот энергоисточник по схожим ценам, имеют такие же демократические дефициты, как и Россия, — подчеркнул он.

Премьер добавил, что «не только Россия нарушает права человека», передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт рассказал о совещании в бундестаге, на котором обсуждался вопрос введения против России санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.