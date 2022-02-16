Предприниматели предложили выделить молодежи стартовый пенсионный капитал

Выделить молодым людям стартовый капитал в размере 10 тысяч рублей в добровольной пенсионной системе предложил Российский союз промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ организации «Об инициативах по развитию пенсионного рынка».

По мнению авторов инициативы, такой взнос станет мотивировать молодежь к пенсионным отчислениям. В союзе пояснили, что предложение возникло из-за того, что многие молодые люди остались без накоплений в ОПС в связи с мораторием 2014 года.

Сейчас мы отправили нашу позицию в правительство, законодателям, ЦБ, в ведомства и будем всячески стремиться оформить её в качестве законодательных инициатив, — отметил председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков.

С 2014 года на формирование накопительной пенсии введён мораторий, отчисления в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Данная норма введена по 2023 год включительно. В настоящее время пенсионный фонд России выплачивает пенсии гражданам, у которых она сформировалась до 2014 года.

Ранее Минтруд подсчитал средний доход работающих пенсионеров в России. Выяснилось, что они в среднем получают 66 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят страховая пенсия и заработная плата.