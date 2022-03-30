Предприниматель предупредил, что взлетевшие цены на продукты не снизятся

Взлетевшие цены на продукты не снизятся даже при падении доллара, предупредил владелец бренда «Фермер-центр» и генеральный директор компании «Фермер-центр франчайзинг» Илья Сухарев в разговоре с Сиб.фм. Так работают торговые сети, они почти не пересматривают себестоимость продуктов в сторону понижения, объяснил он.

Происходящее сейчас в связи со спецоперацией скоро закончится, но то, что цены сильно поднимутся, — это точно. На самом деле, закупочные департаменты сетей устроены так, что в обратную сторону карту себестоимости практически не пересматривают, такого бизнес-процесса нет. Я не знаю сетей, которые так делают, — сказал Сухарев.

При этом госрегулирование стоимости в условиях рыночной экономики вряд ли сильно поможет, считает он. Из-за него предприниматель начнёт пытаться продавать какой-то другой товар и повышать цены если не на сахар, то на заменитель.

А вот уменьшение комиссии за эквайринг Центробанком — «реально хорошая вещь», добавил Сухарев.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков назвал идею создать в России торговые сети с госрегулированием цен «полнейшим популизмом». Это приведёт к жуткому дефициту, рассказал он.