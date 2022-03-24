«Полнейший популизм»: идею ввести госрегулирование цен раскритиковали

Идея создать в России торговые сети с госрегулированием цен, которую предложила детский омбудсмен Ирина Волынец, приведёт к жуткому дефициту, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. Самым результативным способом бороться с ажиотажем он в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал рыночную экономику.

Мы 70 с лишним лет жили в системе с полностью государственной торговлей. Повторить это можно, при этом последствия этих действий будут ровно такие же, как 30 лет назад, когда по итогам такой деятельности у нас были жуткий дефицит, нехватка товаров, гиперинфляция и другие последствия. Это, конечно, полнейший популизм, граничащий с бредом, — сказал Федяков.

Тем, кто предлагает всё национализировать или тотально контролировать, он предложил почитать учебники истории или экономики.

Он также добавил, что ажиотаж на сахар спровоцировало именно государство, когда весь прошлый год боролось с динамикой его цен. С товарами, чью стоимость оно пытается регулировать, так и будет, заявил Федяков.

Ранее профильные комитеты Госдумы подготовили поправки о госрегулировании цен. В перечень должны войти продукты питания, детские товары, строительные материалы, сeльхозудобрения, сельхозтехника и запчасти к ней, бытовая химия, зоотовары, лекарства, медикаменты.