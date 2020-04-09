Поставщики могут повысить цены на продукты до 50%

https://static.news.ru/photo/265f24e4-7b00-11ea-902f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торговые сети получили уведомления от поставщиков о росте отпускных цен на 5–15%. Это связывают с обвалом курса рубля и его влиянием на себестоимость производства продуктов питания, рассказали представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным ведомства, отдельные компании готовы повысить цены на 20%, 30% и 50%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на АКОРТ.

Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов по мере продажи закупленного ранее более дешёвого и поступлению более дорогого товара, — говорится в сообщении Ассоциации.

Ретейлеры считают , что спад ажиотажа снизит цены на чеснок, лимоны и гречку. Сейчас средняя цена чеснока выросла на 61% и составляет 257 рублей за килограмм. Лимоны подорожали на 23% и стоят 139 рублей за килограмм, цена гречки выросла на 40%, её килограмм стоит 70 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объективных причин для повышения стоимости сахара и гречки в России нет. Имеющиеся запасы достаточны, чтобы удовлетворить спрос, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).