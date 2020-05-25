Запрет на ввоз в Россию импортного топлива может привести к росту оптовых цен, считают опрошенные NEWS.ru представители отраслевых союзов. Это означает, что ожидать снижения стоимости горючего на АЗС, несмотря на резкое сокращение спроса, уже не стоит. Ранее стало известно, что правительство России ввело временные ограничения на импорт практически всех видов автомобильного топлива, а ведь стоимость зарубежного горючего была ниже той, что устанавливают российские НПЗ. Как дальше будут вести себя цены на бензин, — в материале NEWS.ru.

Постановлением правительства РФ определён запрет на импорт практически всех видов автомобильного горючего — бензина АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98, а также дизельного топлива летнего, зимнего и межсезонного. Ограничения будут действовать до 1 октября этого года. При этом Минэнерго совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами может до 15 июля предложить изменить срок действия запрета.

Напомним, предложение запретить ввоз импортного топлива в Россию поступило в апреле именно от Министерства энергетики. Глава Минэнерго Александр Новак объяснил этот шаг необходимостью защитить отечественную нефтепереработку.

Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере. Например, Казахстан ввёл запрет на ввоз нефтепродуктов. Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов, — сказал министр в интервью на канале «Россия 1».

Дело в том, что со снижением мировых цен на нефть отечественные НПЗ оказались в условиях неравной конкуренции с зарубежными производителями, пояснил консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов.

Такая ситуация сложилась, поскольку сегодня с каждой тонны моторных топлив российские нефтепереработчики выплачивают в бюджет демпфер, наличие которого гарантирует стабильность цен на рынке моторных топлив, но импортёры демпфер не платят. Например, по итогам мая отечественные производители должны будут выплатить в бюджет по демпферу около 10–11 рублей на литр бензина и 9–10 рублей на литр дизельного топлива, в то время как на импортные поставки такие выплаты не распространяются. Евгений Тыртов консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

Демпфирующий механизм был введён правительством в прошлом году, чтобы обеспечить стабильность цен на внутреннем рынке. Он работает как при росте, так и при падении мировых цен на нефть. Когда сырьё дорогое, НПЗ получают компенсацию от государства при поставках топлива на внутренний рынок, при низких ценах — уже они вынуждены платить в бюджет. В прошлом году, когда нефть, а с ней и нефтепродукты дорожали, демпфер позволял не поднимать топливные цены внутри России. Зато когда сырьевые котировки резко упали, цены на бензин, например, в Европе снизились, а в России — нет.

Возникшая диспропорция между российскими и зарубежными ценами создала возможность, чтобы более дешёвый бензин поступал в РФ из других стран, отмечает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв. Однако государство решило защитить российские НПЗ, в которые в последние годы были вложены большие деньги. Речь идёт о модернизации и повышении качества выпускаемого топлива до уровня Евро-5, пояснил аналитик.

Можно было пойти двумя путями — снизить акцизы на топливо и отказаться от демпфирующего механизма — тогда наши цены на топливо тоже бы упали. Но в этом случае под угрозой оказалась бы наполняемость бюджета, которая уже понесла потери из-за падения нефтяных цен и снижения объёмов добычи. В таких условиях защита своего рынка от возможного ценового демпинга по стороны импорта вполне оправданна. Важно, что это временная мера, и потом всё вернётся обратно. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

По мнению эксперта, правительство вряд ли откажется от демпфера из-за временного перекоса топливных цен. К тому же снижение цен на горючее не решит проблемы потребления, которое резко упало в условиях самоизоляции. Бензин не покупают не потому, что цены высокие, а так как люди стали меньше ездить.

Вопрос о демпфере поднимался, в частности, депутатами Госдумы во время видеоконференции с участием Александра Новака. Тогда министр энергетики обратил внимание на риск потери части доходов бюджета, который несёт большие расходы на реализацию антикризисных мер.

В случае отмены демпфера бюджет недополучит порядка 1 трлн рублей, — отметил Александр Новак.

Минус импорт

Россия ввозит в страну относительно немного зарубежного топлива. Так, в 2019 году было импортировано около 1 тыс. тонн бензина и 62 тыс. тонн дизельного топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Правда, в первом квартале 2020 года ввоз дизеля вырос в четыре раза — до 40 тыс. тонн.

Представители розничного рынка топлива негативно отнеслись к решению правительства. Как заявил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, плюсов для АЗС здесь нет, только минусы, поскольку импорт горючего давал необходимые объёмы и позволял стабилизировать цены.

Негативные последствия заключаются в устранении конкурентов. Конкуренция — это фактор, который сдерживает рост цен. Если конкурентов устраняют, значит есть риск нарушения баланса спроса и предложения, что может привести к росту оптовых цен. Евгений Аркуша президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации

По словам президента РТС, основной импорт топлива в Россию шёл из Белоруссии и, по крайней мере, на бирже его доля была достаточно заметна.

Доля белорусского топлива на биржевых торгах доходила до 15%, и благодаря сформировавшемуся балансу спроса и предложения цены в настоящее время стабилизировались. Теперь, если эти 15% уйдут, их надо будет чем-то заменить, а заменить сейчас нечем, — предупредил эксперт.

По логике восполнить выпадающие объёмы импорта должны российские НПЗ. Но, как отметил Евгений Аркуша, пока рост производства на них не наблюдается. Значит есть риск, что баланс будет нарушен.

Российские нефтеперерабатывающие заводы в первой половине мая сократили производство бензина на 34% по сравнению с аналогичными данными 2019 года. В результате в начале месяца производство бензина в России упало до абсолютных минимумов. Правда, за последнюю неделю (до 19 мая) оно выросло сразу на 8%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Отгрузки на внутренний рынок подскочили на 14%.

Минус биржа

Параллельно с запретом импорта правительство разрешило снизить вдвое нормативы по обязательной продаже нефтепродуктов через биржу. Для бензина класса 5 норматив был сокращён c 10% до 5%. Для дизельного топлива — с 6% до 3%. Правило будет действовать с 1 апреля по 30 июня.

Подобными мерами правительство стремится повысить оптовые цены на нефтепродукты и тем самым перераспределить маржу между розницей и переработкой в пользу последней, считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По его словам, именно для этого запрещён ввоз в страну более дешёвой импортной продукции и вдвое снижен обязательный объём реализации топлива через биржу. Рост оптовой стоимости горючего уже произошёл — с апреля биржевые цены на топливо прибавили около 30%, отметил глава НТС.

Первое негативное последствие запрета импорта топлива — урон сбытовой инфраструктуры российского топливного рынка. Если раньше достаточно высокая относительно предыдущих периодов маржинальность позволяла АЗС даже при падении спроса как-то поддерживать бизнес на плаву, то сейчас мы пришли к уровню конца 2018 года, а это минусовые показатели для заправок. Второе — демпфер в текущем виде экономически стимулирует распространение топлива ниже 5 класса. Ведь в случае производства топлива 3–4 класса демпфера нет. Павел Баженов президент Независимого топливного союза президент Независимого топливного союза

Ещё один негативный момент, по словам представителя розницы, заключается в том, что ограничительные меры правительства лишают потребителей надежды на снижение цен на АЗС.

Сегодня есть экономические условия, чтобы розничные цены на топливо в кои-то веки снизились. Но из-за мер по запрету импорта и ограничений объёмов на бирже на снижение рассчитывать не приходится. Розничная цена будет и дальше расти, пока в рамках политики регулирования, то есть в пределах инфляции. Но если подорожание опта продолжится, не исключаю вероятность роста розничных цен сверх инфляции, — отметил глава НТС.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Росстата, стоимость бензина с начала года выросла на 0,2%, а дизельного топлива снизилась на те же 0,2%.

Несмотря на запрет импорта, роста цен и на оптовом, и на розничном рынках не ожидается, не соглашается Евгений Тыртов.

Спрос в апреле-мае резко снизился и в перспективе будет сохраняться на пониженном уровне, а потенциал предложения значительно превышает потребности внутреннего рынка. Кроме того, производители скопили значительные запасы топлива, поэтому дефицит на внутреннем рынке сейчас маловероятен, — считает эксперт.

Запрет не позволит снизить цены, но и роста их он тоже не вызовет, считает Алексей Калачёв. По его мнению, розничная стоимость горючего останется на текущем уровне. Возможно движение на несколько копеек за литр в ту или иную сторону, но не более того.

Тем не менее в рамках постановления о запрете импорта топлива правительство поручило Федеральной антимонопольной службе и Минэнерго совместно с администрациями субъектов РФ обеспечить сбалансированность рынков топлива и не допустить ускорения роста цен.