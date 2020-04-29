Розничные цены на бензин в России в этом году растут самыми медленными темпами за последние пять лет, следует из данных, предоставленных NEWS.ru Росстатом. За первые четыре месяца они прибавили символические 0,23%. В апреле стоимость топлива на АЗС вообще немного снизилась. Эксперты объясняют небольшое удешевление — борьбой за клиента на фоне резко упавшего спроса на горючее из-за режима самоизоляции. Карантин пока не снят, но потребление бензина, по оценкам представителей отрасли, уже начало расти. Что будет с ценами на заправках в мае, — в материале портала.

Подорожание топлива на российских АЗС в этом году оказалось даже более сдержанным, чем в прошлом, когда действовал режим «заморозки» цен. Тогда бензин к концу апреля прибавил 0,41%. В этом году небольшое повышение наблюдалось первые три месяца, а в апреле почти половина этого роста была отыграна обратно. Как сообщили в Федеральной службе государственной статистики, с 1 по 27 число бензин подешевел на 0,17%. Это примерно 8 копеек.

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, которое отслеживает динамику цен на АЗС преимущественно крупных нефтяных компаний, стоимость бензина АИ-92 с начала года выросла всего на 2 копейки (0,05%). 95-й подорожал на 6 копеек (0,13%).

Обычно подорожание горючего происходит за счёт роста налоговой нагрузки и инфляции, отмечает президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. Но в этом году, по его словам, сложилась нестандартная ситуация — упал спрос на нефтепродукты и упали мировые цены на нефть. Поэтому повода для роста цен просто нет.

Ситуация остаётся стабильной. Единственно, что в период падения спроса мы можем наблюдать борьбу за клиента на розничном рынке. Сегодня конкуренция в отдельных регионах приводит к небольшому снижению цен. Евгений Аркуша президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации

Повода для заметного снижения стоимости топлива на заправках, по его словам, сейчас также нет, поскольку снизившиеся ранее оптовые цены вновь начали расти. За последнюю неделю они прибавили почти 5 тыс. рублей за тонну, сообщил представитель отрасли.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Небольшой рост цен на бензин с начала года объясняется, во-первых, действием демпфирующего механизма, который позволяет стабилизировать цены, во-вторых, отсутствием факторов для роста — упали цены на нефть, себестоимость топлива и спрос на него, отмечает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв. Для удешевления горючего причин, по его словам, пока также нет.

Заправки не могут снижать свои цены, даже при уменьшении оптовой стоимости топлива, потому что у них резко упали объёмы продаж, а постоянные затраты остались прежними. Им нужно платить арендную плату за участок земли, платить за коммуникации, электричество. Кроме того, выплачивать зарплату и различные социальные взносы, платить налоги, погашать кредиты. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

Меньше едешь

Потребление топлива в России в последний месяц, действительно, резко снизилось, поскольку режим самоизоляции кардинально уменьшил число автомобилей на дорогах. Так в период с 30 марта по 19 апреля покупка топлива сократилась в среднем на 31% по сравнению с мартом. Таковы результаты исследования банка ВТБ и оператора фискальных данных «Первый ОФД».

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что продажи бензина на российских АЗС в апреле сократились на 40-50%, дизеля — на 30%.

В целом по стране, спрос на моторные топлива снизился на 40%. С учётом продления и даже ужесточения режима самоизоляции в некоторых регионах, можно ожидать сохранения низкого уровня спроса на моторные топлива и в мае. Евгений Тыртов консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин считает, что в мае падение спроса на топливо сократится до 30-40%, поскольку в ряде регионов смягчают режим самоизоляции, и население более активно передвигается на личном транспорте. Кроме того, начались сельскохозяйственные работы, что также увеличивает продажи на рынке, пояснил эксперт.

По словам Евгения Аркуши, восстановление спроса на бензин уже началось.

Сейчас уже нет падения на 50% или 70%, может быть на 20-25%. И потребление каждый день растёт не только в Москве, но и в регионах. Там постепенно восстанавливается промышленность, начинают работать предприятия, хотя режим самоизоляции остаётся, — пояснил глава РТС.

В мае спрос будет немного расти по сравнению с апрелем, даже в режиме самоизоляции, считает Алексей Калачёв. Одна из причин — наступление дачного сезона. К тому же впереди майские праздники, так что население, наверняка, поедет по дачам и огородам, уверен специалист.

При этом я не вижу причин для роста цен на топливо в мае, потому что спрос всё равно будет ниже среднего и себестоимость бензина также будет ниже благодаря дешёвой нефти. На рынке есть избыток топлива, девать его некуда, и смысла поднимать цены нет. Мой прогноз — цены останутся стабильными, могут разве что изменятся на копейки в ту или иную сторону, — отметил аналитик.

Восстановление спроса на бензин будет зависеть от того, как быстро будут снимать режим самоизоляции, отмечает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Чем быстрее будет происходить переход к нормальной жизни, тем быстрее станет расти потребление горючего. При этом взрывного роста спроса в мае ожидать не следует, думаю, он будет восстанавливаться постепенно. Близкого к докризисному уровню потребления можно ожидать не раньше июня. Летом ситуация будет не такой тяжёлой, как в апреле-мае, но полная нормализация на рынке произойдёт, наверное, лишь в 2021 году. Григорий Баженов руководитель аналитического центра Независимого топливного союза руководитель аналитического центра Независимого топливного союза

По его мнению, стоимость топлива в мае вряд ли изменится в ту или иную сторону. Будут разве что точечные попытки снижения цен, как и сейчас, когда некоторые продавцы понижают ценники, чтобы привлечь клиентов.

Подорожания бензина в мае мы не увидим вообще. Скорее всего какой-то рост цен, в пределах инфляции, начнётся только когда все карантинные мероприятия будут свёрнуты и экономика начнёт работать в устойчивом режиме. Тогда цены будут индексироваться, потому что начнёт дорожать и крупный опт, — пояснил представитель отрасли.

Отсутствие спроса и невозможность поднять ценники может вызвать другую проблему — снижение качества горючего на АЗС, считает Дмитрий Гелемурзин.

Развитие ситуации может привести к тому, что заправки, которые не входят в состав вертикально интегрированных компаний, будут чаще продавать низкокачественное контрафактное топливо. Это будут вынужденные шаги — при падении спроса остаются обязательства по уплате налогов, зарплат, техобслуживанию и т.д. Маржа сокращается, и прибыль возможно будет получить, только продавая контрафакт или путем недолива. Дмитрий Гелемурзин исполнительный директор Goldman Group исполнительный директор Goldman Group

Представители отрасли заверяют, что снижения качества топлива на АЗС не будет.

Все НПЗ работают, и есть нормальное топливо по относительно дешёвым ценам. Смысла в торговле суррогатом нет. Сейчас идёт борьба за клиента, а снизить качество, значит, потерять покупателей. В условиях снижения объёма продаж, это смерти подобно, — заявил Евгений Аркуша.

Демпфер преткновения

Министерство энергетики также считает, что цены на бензин и дизель будут оставаться стабильными в условиях изоляции населения и ситуации с коронавирусом. Как заявил Александр Новак, риски существенного изменения стоимости топлива отсутствуют из-за работы демпфирующего механизма, который позволяет наполнять бюджет и давать при этом минимальную доходность НПЗ и АЗС, сообщает ТАСС.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Демпфер обеспечивает стабильность цен на внутреннем рынке как при росте, так и при падении мировых цен на нефть. Когда сырьё дорогое, НПЗ получают компенсацию от государства при поставках топлива на внутренний рынок, при низких ценах — уже они вынуждены платить в бюджет.

В результате, когда нефть во всем мире дорожала, а вместе с ней и нефтепродукты, демпфер позволял не поднимать топливные цены внутри России. Зато, когда сырьевые котировки резко упали, цены на бензин, например, в Европе снизились, а в России — нет.

В Независимом топливом союзе полагают, что действие демпфера нужно приостановить до конца 2020 года. Союз ещё в марте направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с таким предложением. Как пояснил Григорий Баженов, в текущих условиях демпфер вреден. Его отмена — позволила бы подешеветь опту. Что же касается розничных цен, то для их резкого снижения нужно, чтобы им потом разрешили также резко расти при изменении мировой конъюнктуры.

При отмене демпфера крупнооптовая цена могла бы снизиться на 7 рублей за литр бензина. При этом розничная стоимость могла бы снизиться в среднем на 3-3,5 рубля на литр. Но такое возможно, если не только будет остановлено действие демпфера, но и либерализованы цены. То есть, потом их разрешат поднимать в случае роста стоимости нефти и увеличения акциза, — пояснил представитель НТС.

Сейчас, по его словам, в России действует негласное правило, по которому топливные цены на АЗС не должны расти выше уровня инфляции.

Вопрос о демпфере поднимался и депутатами Госдумы в ходе видеоконференции с участием Александра Новака. Тот не поддержал предложение «Справедливой России» временно приостановить действие демпфирующего механизма, сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Министр, в свою очередь обратил внимание на риск потери части доходов бюджета, который сейчас несёт большие расходы на реализацию антикризисных мер.

В случае отмены демпфера бюджет недополучит порядка 1 трлн рублей, — отметил Александр Новак.

Без демпфера бюджет при текущих ценах на сырьё остаётся практически без нефтяных доходов, соглашается Алексей Калачёв.

Из-за очень низкой стоимости нефти упадут ставки экспортной пошлины на май, уже упали ставки НДПИ. Бюджет резко теряет в доходах, а нагрузка на него возрастает в связи с эпидемией и необходимостью восстанавливать экономику. Отказываться от этой статьи доходов Минфин себе позволить не может, он не согласится, — уверен эксперт.

По результатам апреля демпфер составит около 14 рублей за литр бензина и около 9 рублей за литр дизтоплива, сообщил Евгений Тыртов.

На данный момент ввиду действия демпфера снижение цен на моторные топливо маловероятно. Однако из-за значительного падения спроса на моторные топлива всем необходимо куда-то сбывать накопившиеся запасы. В мае возможностей для увеличения запасов останется ещё меньше, поэтому часть АЗС могут немного снизить цены, — считает специалист.

Другую возможность получить более низкие цены на топливо даёт ввоз дешёвого горючего из-за рубежа. Однако этот канал собираются перекрыть. Как сообщил Александр Новак, Минэнерго предлагает запретить импорт нефтепродуктов на шестимесячный срок для поддержки российских НПЗ. По информации СМИ, это предложение уже согласовал Минфин.

Пока импорт разрешён, и для АЗС было бы выгоднее так всё и оставить. Но для нефтяных компаний лучше его запретить, отметил Евгений Аркуша.