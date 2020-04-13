Поставки бензина из-за рубежа несут в себе риски возникновения краткосрочного переизбытка топлива на российском рынке, что влечёт негативные последствия для сегмента переработки, вплоть до остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), увольнения рабочих и снижения поступлений в бюджет. Это может привести, в свою очередь, к дефициту нефтепродуктов в долгосрочной перспективе, когда влияние пандемии сойдёт на нет. Об этом NEWS.ru заявили в Министерстве энергетики РФ.

Ситуация с последствиями распространения коронавирусной инфекции побуждает пойти на исключительные меры во многих отраслях экономики. Что касается сегмента нефтепереработки, спрос на топливо значительно упал и продолжает снижаться, цитирует пресс-служба слова представителей Минэнерго.

Российский подход в этом направлении разделяют и соседние страны, которые ещё раньше ввели запрет на импорт топлива. Минэнерго России подчёркивает, что подобные меры направлены на сохранение баланса цен и поставок и, в случае одобрения правительством, будут действовать краткосрочный период, — разъяснили NEWS.ru в пресс-службе ведомства.

Ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о решении запретить ввоз в Россию так называемого дешёвого бензина.

Александр Новак Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэнерго отметил, что «это вынужденная мера, поскольку она, действительно, не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере». Например, Казахстан также ввёл запрет на ввоз нефтепродуктов, указал министр.

По его словам, российская экономическая система «выстроена так, что нивелирует любые колебания цен на мировом рынке». Если они высокие, то цены на бензин и дизель не растут, если низкие — то наши розничные цены сохраняются на том же уровне, пояснил Новак и добавил, что продажи нефтепродуктов на АЗС во всём мире в настоящее время упали на 30-50%.

Тем самым, эта синусоида сглаживается либо за счёт того, что бюджет платит — когда цены на нефть высокие, мы имеем возможность за счёт повышенных налогов в добычной сфере платить компенсацию — и наоборот, когда мировые цены на нефть низкие, а добычной сектор платит меньше налогов в виде НДПИ, нефтеперерабатывающий сектор, в свою очередь, платит дополнительные налоги в бюджет, — сказал Александр Новак в эфире «Россия 1».

Для чего это нужно

Как разъяснил NEWS.ru доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, большая часть розничной стоимости моторного топлива в РФ (и бензина, и дизеля) — это налоги, акцизы и затраты на переработку и логистику.

Вклад собственно нефти — невелик. В нынешних условиях, когда нефть сильно упала в цене, в некоторых европейских странах, где другая система налогообложения, бензин стал дешевле, чем в России. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Однако допустить его на российский рынок — значит нанести сильный вред российским производителям и бюджету, отмечает эксперт. Именно поэтому импорт и был запрещён, поскольку в системах налогообложения России и других стран есть значимая разница.

Данная инициатива является ожидаемой и не должна оказать какого-либо значимого эффекта на россиян. Было бы странно, если государство способствовало развалу целого сектора в угоду зарубежным игрокам. Например, в Польше недавно полностью отказались от зарубежного угля для защиты местных производителей, несмотря на то, что отечественный уголь обходится бюджету гораздо дороже заграничного. Таким образом, это обычная практика. Геннадий Николаев аналитик Академии управления финансами и инвестициями аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Николаев объяснил, что в российской нефтяной отрасли занято большое число людей, тогда как серьёзные проблемы в ней будут способствовать не только потере доходов в бюджет, но и негативно скажутся на финансовом положении граждан и могут стоить им рабочих мест.

В настоящее время спрос на АЗС снизился примерно на 20%, но существенного падения цен не произошло: в среднем по России АИ-95 на начало марта стоил 46,39 рубля, а сейчас 46,11 рубля за литр. Это объясняется тем, что 71% от его себестоимости приходится на различные налоги. Вот и получается, что для внутреннего ценообразования стоимость нефти на внешнем рынке практически не имеет никакого значения.

gazprom-neft. ru/Global Look Press

При этом резкий взлёт цен на заправках, который россияне наблюдали год назад, был в первую очередь связан с дефицитом топлива в стране, так как отечественные игроки стремились продать свои запасы за границей, где сырьё существенно подорожало под влиянием рыночной ситуации.

Потребовалось время для балансировки внутреннего рынка и для мотивации НПЗ на работу на внутренних пользователей, в том числе через демпферный механизм. По мнению экономистов, если же сейчас разрешить зарубежным компаниям продавать топливо дешевле, чем отечественным производителям, то это попросту разрушит всю сложившуюся систему.

Ведь «демпфер» (демпфирующий механизм в нефтяной отрасли) работает в обе стороны: когда внутренние цены выше внешних, нефтяники перечисляют часть доходов в бюджет, а в обратной ситуации — государство выделяет деньги компаниям за сдерживание цен.

Прогнозы по росту цен на АЗС

Нефтяная отрасль страны продолжает функционировать в адекватном режиме: в большинстве регионов запасы топлива превышают нормативы в десять суток. Дефицит отсутствует, а значит и причин для какого-либо роста цен попросту нет. Другое дело, что и дешеветь бензин особо не будет: как уже говорилось, 71% его себестоимости приходится на налоги, которые никто отменять не собирается. Ожидать АИ-95 ниже 46 рублей и АИ-92 ниже 42,10 в ближайшее время не стоит. Геннадий Николаев аналитик Академии управления финансами и инвестициями аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Временный запрет на импорт дешёвого топлива сохранит высокие цены на АЗС и позволит российским производителям не опускать стоимость топлива вне зависимости от реальной цены нефти на рынке. По сути цена на бензин в России будет устанавливаться не рыночным методом, а договорённостью основных игроков. Это позволит главным нефтяным компаниям частично компенсировать падение цен на нефть в мире, правда, думаю, что за счёт россиян. Егор Клопенко создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS