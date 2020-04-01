Потребление бензина в России может упасть почти на 70% в апреле из-за эпидемии коронавируса. Такой прогноз даёт исследовательская группа «Петромаркет». Это произойдёт, если россиянам придётся весь месяц провести в режиме самоизоляции, в результате чего резко снизится использование личных автомобилей. В столице транспортный поток уже сократился вдвое. Скажется ли падение спроса на ценах на заправках — в материале NEWS.ru.

Текущая неделя указом президента Владимира Путина объявлена выходной, а всех граждан призвали оставаться дома. Между тем регионы России уходят не просто на длинные выходные, а в режим полной самоизоляции. Первыми его ввели Москва и Московская область — с 30 марта. За столицей последовали десятки других субъектов РФ, которые стали вводить аналогичные ограничения на передвижение жителей. Уже 31 марта режим строгой самоизоляции был объявлен в 26 регионах, и это число продолжает увеличиваться.

Россиянам разрешается покидать квартиру лишь по нескольким причинам: для обращения за медицинской помощью, поездок на работу (если сотрудник не освобождён от служебных обязанностей), совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора, выгула домашних животных. Отметим, большинство этих случаев не предполагает использование гражданами личного транспорта.

Столь радикальное и масштабное ограничение передвижения людей существенно снижает спрос на автобензин и дизтопливо на внутреннем рынке России, отмечают в ИГ «Петромаркет».

Если режим обязательной самоизоляции будет распространён на все регионы РФ, что весьма вероятно, и будет действовать в течение всего апреля, эксплуатация различных видов транспорта будет сведена к минимуму. Наиболее резко упадёт использование легковых автомобилей: по нашим оценкам, их общее количество на дорогах снизится на 80%, что подтверждается произведёнными нами предварительными замерами трафика в Москве 30 марта, — говорится в обзоре исследовательской группы.

Интенсивность эксплуатации автобусов, по мнению специалистов, может снизиться на 50%, а грузового транспорта — лишь на 10%. Основным фактором поддержки грузового трафика будет сохранение объёмов торговли продуктами питания, а главной причиной снижения — сведение к минимуму торговли непродовольственными товарами.

В результате, если Россия проведёт весь апрель в карантине, потребление автобензина в этом месяце может снизиться на 69% по сравнению с апрелем 2019 года, прогнозируют в «Петромаркете». Спрос на дизель (с учётом конкурирующих с ним менее качественных видов топлива близкого фракционного состава) снизится на 12%. Если режим жёсткой самоизоляции будет отменён через две недели, потребление бензина в апреле может упасть на 40%, дизеля — на 7%.

Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Дизельное топливо использует коммерческая техника, которая в большинстве случаев не будет прекращать свою работу. Потребление бензина будет снижаться, потому что он используется в основном в личном транспорте, отмечает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По его словам, ещё до введения карантинных мер представители отрасли, работающие в Центральном федеральном округе, сообщали, что общий объём реализации горючего сократился в среднем на 12–15%.

Снижение спроса на бензин будет значительным, и полагаю, что в обозначенный диапазон 40–70% мы действительно попадём. В крупных городах практически исчез утренний трафик, вечернего тоже почти нет. Люди не используют машины. Если они отправляются в магазин, то, как правило, он находится у дома. На работу ездит ограниченное число людей. Григорий Баженов руководитель аналитического центра Независимого топливного союза руководитель аналитического центра Независимого топливного союза

Некоторое падение спроса на бензин подтверждает и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Цифры каждый день меняются. На прошлой неделе это было 10–15%, сейчас в некоторых регионах доходит до 30%. Что будет дальше — никто не знает. Евгений Аркуша президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации президент Российского топливного союза и Московской топливной ассоциации

По словам представителя отрасли, заправки пока работают, как и раньше, хотя и оказались в сложной ситуации.

Какое всё зелёное

Между тем сокращение транспортного потока уже ощутила на себе Москва. В половине девятого вечера 31 марта загруженность дорог составила 0 баллов из 10 возможных, передал ТАСС со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки». Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что дороги в Москве в утренний час пик стали на 75% свободнее, чем три недели назад. Поездки из области в столицу на личном транспорте сократились на 60%, передвижение по Москве на такси и каршеринге — на 64% и 61% соответственно. Общее количество транспорта на дорогах уменьшилось на 50%.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В условиях самоизоляции люди не пользуются автомобилями, отмечает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв. Вместо трёх-четырёх поездок в неделю — максимум одна, чтобы закупиться. Он полагает, что данный режим, плавно переходящий в полноценный карантин, скорее всего, продлится не одну неделю.

Опыт других стран — Китая, европейских государств — показывает, что от осознания серьёзности проблемы, которое приходит, когда число заражённых коронавирусом переваливает за тысячу, до прохождения пика заболевания проходит примерно два месяца. Потом ситуация начинает выправляться. Можно предположить, что и в нашем случае это займёт столько же времени, то есть захватит апрель и май. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

В результате, с учётом полноценного карантина, спрос на бензин действительно может упасть на вышеуказанные 69%, считает аналитик. По дизелю снижение будет меньше, в том числе благодаря началу сельскохозяйственной страды. Распахивать поля придётся, несмотря на эпидемию, уверен специалист.

Григорий Баженов полагает, что снижение спроса будет сильно отличаться в зависимости от региона и месторасположения заправок.

Городские АЗС, скорее всего, ощутят падение потребления сильнее, на региональных трассах — слабее. Заправки, у которых есть большое количество корпоративных клиентов, пострадают в меньшей степени, чем те, у кого их нет, — пояснил эксперт.

Застывшие ценники

Начало эпидемии пока особо не сказалось на розничных ценах на горючее. По данным Росстата, за первые три недели марта стоимость бензина в среднем по стране выросла на 2 копейки и достигла 44,94 рубля за литр. Дизель за это время подешевел на 9 копеек — до 48,05 рубля за литр.

Эксперты считают, что прогнозируемое резкое падение потребления горючего в апреле никак не скажется на стоимости бензина. Ни снижения, ни повышения не будет.

Сейчас не стоит разговор о борьбе за клиента — он сидит дома. Если бы автолюбители активно катались по трассам и спрос падал лишь на услуги независимых АЗС, они бы снижали цены. Но сейчас в этом нет смысла, поскольку каждый реализованный литр бензина обходится дороже, чем раньше. Ведь объёмы продаж падают, а операционные издержки не снижаются, — отметил Григорий Баженов.

Он считает, что к повышению цен на заправках нынешняя ситуация также не приведёт. Во-первых, за этим пристально следят власти, во-вторых, в условиях падения спроса поднимать стоимость бензина нелогично. Если кто-то это сделает, от него уйдут те немногие покупатели, которые ещё остались, пояснил представитель НТС.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, главное для топливного рынка сейчас — снизить цены в оптовом сегменте, чтобы при неизменных ценах на АЗС позволить рознице иметь более высокую наценку. Однако снижение оптовых цен сдерживает демпфирующий механизм, из-за которого нефтяные компании вынуждены платить деньги в бюджет за поставку горючего на внутренний рынок.

Сейчас, когда цена на нефть очень низкая и на производные продукты тоже, необходимо приостановить действие демпфера до стабилизации ситуации. Иначе внутренние цены в оптовом сегменте не смогут упасть, — предупреждает Баженов.

Обвал цен на моторное топливо на рынке северо-западной Европы превратил демпфирующие надбавки в дополнительный гигантский налог, выплачиваемый российскими НПЗ, отмечают специалисты «Петромаркета». По их предварительным оценкам, мартовский демпфер для автобензина составит минус 12,7 тысячи рублей за тонну, для дизтоплива — минус 6,5 тысяч рублей. В результате российские производители за поставки в марте топлива на внутренний рынок заплатят своего рода «штраф» в размере более 58 млрд рублей. Это на 47,5 млрд больше аналогичных февральских выплат.

В среднем в апреле цены на бензин не будут расти по сравнению с мартовским уровнем, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Для того чтобы цены снижались, нужно, чтобы на розничный рынок поступило импортное топливо, способное создать конкуренцию. Кроме того, правительство продолжит регулировать розничные цены. Падение спроса на горючее может привести к выходу с рынка небольших, независимых от крупных производителей нефти сетей АЗС и увеличению доли известных российских брендов, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

Григорий Баженов также не исключает, что каким-то АЗС, возможно, придётся на время остановить работу в условиях падающего спроса. При этом он отмечает, что в сложной ситуации сейчас оказались как независимые заправки, так и АЗС крупных нефтяных компаний, которые не могут компенсировать потери от продажи бензина за счёт поставок нефти.