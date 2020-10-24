Помощник президента назвал условие для бесплатной раздачи денег россиянам

https://static.news.ru/photo/91bc1890-16d3-11eb-ba71-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переходить к раздаче так называемых «вертолётных денег» россиянам нужно только в случае, когда стандартные меры экономической политики исчерпаны. Об этом 25 октября заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Россия относится к тем странам, где пока ещё стандартные меры экономического стимулирования нужно пройти перед тем, как даже в принципе начинать разговор о нестандартных мерах, — рассказал политик в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1».

Орешкин добавил, что был сторонником осуществления выплат семьям с детьми. По его словам, помощь была оказана в тот момент, когда закрытие экономики уже начало заканчиваться и когда требовалась поддержка для того, чтобы снизить расходы семей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов высказался против предложения раздавать деньги населению «с вертолёта». Помогать надо тем, кто действительно в этом нуждается. Так Силуанов обозначил основную задачу властей при выдаче субсидий и пособий. По его словам, нужно в первую очередь помочь бизнесу в сохранении работников, помочь людям оплатить первоочередные расходы — питание, жильё, кредиты.

Глава инновационного фонда «Сколково» и бывший зампред правительства России Аркадий Дворкович также усомнился, что раздача денег всем россиянам поможет преодолеть кризис, вызванный мировой пандемией коронавируса. По мнению бывшего вице-премьера, правительство должно сосредоточить усилия на поддержке наиболее пострадавших людей и компаний, писал NEWS.ru.