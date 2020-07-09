Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн

https://static.news.ru/photo/f57ba392-c1be-11ea-a4d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польская нефтегазовая компания PGNiG перечислила «Газпрому» 90 млн долларов. Заявляется, что это деньги за недоплаты 2014 года.

Перевод был осуществлён 2 июля, на следующие сутки после того, как российская компания выплатила польской деньги по решению Стокгольмского арбитража. Россия при этом перевела $1,6 млрд в качестве компенсации, хотя в решении речь шла о $1,5 млрд. Разница объясняется тем, что в некоторых месяцах 2014 года с польской стороны происходили недоплаты за импортируемый газ. По словам президента PGNiG Ежи Квечиньского, $90 млн станут для «Газпрома» компенсацией за тот долг.

Польша обратилась в арбитраж по поводу цен на газ в 2016 году. В Варшаве утверждали, что Москва завышает стоимость поставок по трубопроводу Ямал — Европа с 2014 года. Арбитраж признал, что цена не соответствует состоянию рынка. В соответствии с его решением PGNiG будет платить «Газпрому» за топливо по новой формуле, «которая напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке».

Российская компания хоть и обжаловала решение (апелляция в мае направлена в суд округа Свеа в Швеции), но предпочла сначала его исполнить. Также в июне «Газпром экспорт» подписал дополнение к контракту с Польшей, которое учитывает решение о пересмотре цен. Тем не менее в российской компании не отказываются от продолжения разбирательств.

Контракт на поставки газа был подписан в 1996 году и рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение, изменяющее ценовые условия. В PGNiG тогда указывали, что в итоге цена на российский газ снизится более чем на 10%. Однако позднее Польша заявила, что будет добиваться дальнейшей скидки на российский газ. Так как российская сторона в течение долгого времени отказывался менять цену, и в итоге поставляемый с Ямала газ оказался намного дороже топлива на европейских рынках.



На фоне конфликтов с «Газпромом» Польша отказалась продлевать контракт на поставки газа после 2022 года. В PGNiG объяснили, что слишком много потеряют на нём. Также Варшава и Москва не подписали нового транзитного контракта на прокачку российского газа в Германию. С середины мая «Газпрому» приходится выкупать мощности газопровода на аукционах, писал NEWS.ru.