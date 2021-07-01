Ипотека подорожала в России из-за ужесточения политики ЦБ

Банки второй месяц подряд ухудшают условия по ипотеке и по её рефинансированию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные АО «Дом.РФ» и сервис «Сравни.ру».

Так, почти половина из крупнейших по объёму ипотечного портфеля кредитных организаций за июнь сделали это. Отмечается, что условия были ухудшены как по программам на новостройки, так и на готовое жильё.

Средневзвешенная ставка по выданным рублёвым кредитам уже два месяца держится на уровне 7,3% годовых. По данным банкиров, такой рост вызван в первую очередь с неоднократным повышением ключевой ставки Центральным банком.

Аналитики полагают, что в ближайшее время ставки по ипотеке продолжат повышаться на уровень до 0,5 процентного пункта. При этом они подчёркивают, что при повышении ставок по одним ипотечным программам могут происходить снижения по другим.

Ранее регулятор повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5%. Аналогичные действия он предпринимал в апреле, ужесточив денежно-кредитную политику впервые с 2018 года.