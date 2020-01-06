В 2019 году рынок логистических услуг в России развивался довольно медленно, но стабильно. Это связано с тем, что рост мировой экономики в целом замедляется, поэтому каких-то прорывных показателей ожидать не следовало. Падение доли импорта на протяжении последних двух лет, неопределённость на фоне выхода Великобритании из Европейского союза и другие факторы не создают предпосылок для улучшения ситуации на рынке.

Но стоит отметить, что экспортные потоки всё-таки постепенно начинают увеличиваться. Здесь, безусловно, немаловажную роль сыграли государственные субсидии, а также поддержка Российского экспортного центра (РЭЦ). Что касается локального сектора, то увеличение ставки НДС до 20% с начала 2019-го вынудило бизнес перестраивать свои внутренние процессы, чтобы удержать позиции в новых рыночных условиях.

Делая прогноз объёма рынка следующего года, я думаю, что серьёзного увеличения не предвидится. На данный момент наблюдается небольшой прирост к объёму: 3–5% к уровню 2018-го, не более. Татьяна Гончаренко директор российского представительства группы компаний AsstrA директор российского представительства группы компаний AsstrA

К основному фактору, имевшему наибольшее значение в этом году, можно отнести рост ставки НДС, ведь данное событие оказало значительное влияние на рынок. Оно повлекло за собой усложнение процесса международных перевозок и нехватку провозных возможностей (транспортных разрешений для автомобильных поставок, как следствие — диверсификация потоков основных поставщиков).

Нехватка количества разрешений для основных участников рынка на перевозку была зафиксирована уже в начале III квартала, сейчас ведутся переговоры по увеличению квот, поясняет Гончаренко. Подобные ситуации повторяются по несколько раз в год на протяжении двух-трёх лет, они стали уже практически традиционными. Обычно в таких случаях меняется маршрут или осуществляется переход на другие виды транспорта (морской, железнодорожный, схема с перегрузкой на транзитных складах и т.д.).

Говоря об актуальных экономических тенденциях, нужно отметить активное развитие импортозамещения, которое способствует совершенствованию внутрироссийских перевозок. Мировой тренд — освоение «Нового шёлкового пути», стабильный рост контейнерных перевозок из Китая.

Также глобальным трендом можно считать продолжающийся процесс автоматизации и цифровизации логистики. Это связано в том числе и с ростом издержек в отрасли: рынок низкомаржинальный, поэтому логистические компании вынуждены использовать современные технологии и автоматизацию процессов, чтобы увеличить свою рентабельность, — сказала Гончаренко.

Между тем, анализируя развитие логистического рынка в России в этом году, не стоит оставлять без внимания тему баланса спроса и предложения в сфере складской недвижимости. Данный сегмент в настоящее время сбалансирован как на международном, так и на локальном рынке, а каких-то серьёзных структурных изменений не наблюдается.

По оценке операционного директора логистической компании «Точка-Точка» Максима Алексеева, в 2019 году рынок транспортно-логистических услуг вырос в рамках прогнозируемого коридора — на 3–5% по отношению к показателям 2018-го. Он отметил, что основная доля пришлась на наземные перевозки (без учёта трубопровода) — более 80% от общего внутреннего грузооборота.

Ключевым драйвером традиционно стали автомобильные доставки, которые в совокупности составили 70% от всего оборота. Объём перевозок морским, речным и авиатранспортом тоже вырос, но в целом незначительно. Практически стагнирующий авто- и ж/д грузооборот в натуральном выражении продемонстрировал существенный рост, причём в сегменте LTL (перевозок сборных грузов) показатель рекордно высокий — примерно 7%. По результатам исследования M.A. Research, в стоимостном выражении транспортный рынок достиг отметки 872 млрд рублей. Максим Алексеев операционный директор логистической компании «Точка-Точка» операционный директор логистической компании «Точка-Точка»

Вместе с тем сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, показал худшее значение с мая 2009 года. Ключевым фактором такого снижения стали отмена новых заказов и падение объёмов производства к середине IV квартала 2019-го. Последнее связано как с ослабленным внутренним спросом, так и с невысоким спросом со стороны иностранных контрагентов. Нестабильность потребительской активности привела к оптимизации производства. Это повлекло за собой рост безработицы примерно на 5%.

Увеличение спроса в сфере услуг, в том числе транспортно-логистических, в IV квартале текущего года обеспечивается, прежде всего, за счёт предоставления скидок поставщиками. Аналитики IHS ожидают существенного замедления производства, а также падения спроса в I квартале 2020 года за счёт высокого наблюдаемого уровня инфляции и снижения покупательной способности населения. Поэтому рынок транспорта и логистики как одного из ключевых индикаторов состояния экономики государства не ждёт впечатляющий рост в 2020 году, считает Алексеев.

Более того, относительно 2019-го в наступающем году прогнозный рост отрасли в денежном эквиваленте вряд ли будет выше 1–1,5%. Причин тому много, помимо перечисленного выше, летом планируется повышение тарифов в системе «Платон»; отложенный эффект от увеличения НДС и акциза, вылившийся в бюджетировании на 2020 год большими затратами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и материально-техническое обеспечение в транспортном цехе в целом; плоская шкала штрафов, заложенная в основу фискального сервиса АСВГК (автоматизированная система весогабаритного контроля); возможное принятие нового федерального закона об автомобильных перевозках и введение реестра перевозчиков; снижение доли импорта.

Основными драйверами возможного развития рынка грузоперевозок в России в 2020 году, по мнению эксперта, являются: увеличение расстояния перевозки до пяти тысяч километров и доли сборных грузоперевозок в общей грузовой базе; рост грузовой базы за счёт новых клиентов из сфер торговли и строительства; доступный тариф аутсорсинга транспорта и складских операций в структуре затрат ретейла, электронной торговли, сельском хозяйстве; адресная господдержка рынка новой грузовой техники; завершённые и новые инфраструктурные проекты, связанные с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры; реструктурирование логистических потоков и инфраструктуры посредством децентрализации логистики в крупные центры сосредоточения потребления, центры федеральных округов.

В свою очередь директор по развитию бизнеса FM Logistic Владимир Серебряков считает, что 2019-й в логистике был годом консолидации.

Отсутствие экономического роста и сложное положение в потребительском секторе экономики выдвинули на первый план такие факторы, как возможность экономии на масштабе бизнеса и синергетический потенциал. Поэтому наиболее крупные и успешные игроки логистического рынка укрепляли свои позиции и увеличивали рыночную долю как за счёт органического роста, так и за счёт поглощения менее успешных конкурентов. Владимир Серебряков директор по развитию бизнеса FM Logistic директор по развитию бизнеса FM Logistic

Кроме того, отчётливо усилился спрос на эффективные решения, позволяющие обеспечивать бесперебойное снабжение магазинов формата «у дома» полным ассортиментом представленной на полке продукции. Этому способствовали постепенный рост сегмента и поэтапное увеличение рыночной доли, в первую очередь за счёт гипермаркетов. Также продолжилось увеличение количества логистических решений для электронной торговли, стимулом для которого стала активизация сразу нескольких крупных маркетплейсов.

По его мнению, 2020 год, скорее всего, не принесёт сюрпризов. Все факторы, влияющие на отрасль логистики в 2019 году, сохранят свою значимость. Соответственно, можно ожидать дальнейшего развития тех же трендов и тенденций, усиленных всеобщим стремлением к сокращению затрат.

В беседе с NEWS.ru генеральный директор логистической компании «Даксер» Антон Марюхта подчеркнул, что основной тенденцией в логистике в 2020 году будет развитие электронных платформ-консолидаторов, которые предлагают перевозчикам снижение стоимости лизинга, гарантированные загрузки на кругорейсы, быструю оплату счетов за услуги и т.д.