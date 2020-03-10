https://static.news.ru/photo/44045e10-62af-11ea-933c-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт в 2021 году. Организаторы уточнили, что мероприятие должно было состояться в 2020-м — с 3 по 6 июня. Однако планам помешала вспышка коронавируса нового типа. Об отмене бизнес-встреч в марте 2020-го объявил председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов.

XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году, — говорится на официальном сайте фонда «Росконгресс».

Эпидемия коронавируса началась в Китае 31 декабря 2019 года. Вспышку инфекции зафиксировали в городе Ухань (провинция Хубэй). К 10 марта 2020-го заразились свыше 113 тысяч человек, 4016 умерли, 63 663 выздоровели.

10 марта Ухань с инспекцией посетил лидер КНР Си Цзиньпин. Он ознакомился с принимаемыми местными властями мерами по борьбе с COVID-19 и встретился с медиками, социальными работниками и военными, писал NEWS.ru.

Накануне в городе закрылись все временные госпитали. Медицинские учреждения, размещённые на стадионах и в выставочных центрах, перешли в режим отдыха.