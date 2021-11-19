Плату за проезд для детей до 16 лет предлагают отменить в Госдуме

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готовят поправки в закон об уставе автотранспорта и городского электротранспорта, которые предусматривают плату за проезд для детей до 16 лет. Сейчас бесплатные поездки на общественном транспорте предусмотрены только для детей до семи лет, пишет РИА Новости.

Законопроект, вносящий подобные изменения в статьи закона о транспорте, предложил в мае бывшие депутат Госдумы Максим Зайцев. Однако, на тот момент он получил в правительстве отрицательное заключение.

Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан, — говорит глав комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По словам Останиной, на сегодня субъекты самостоятельно решают эти вопросы. Где-то есть соответствующие распоряжения, где-то действуют социальные карты. Теперь же комитет намерен обобщить материалы и постараться убедить правительство, что эти деньги необходимо выделять из федерального бюджета.

На сегодня действующим законодательством запрещено высаживать из транспорта детей до 16 лет в случае отказа от платы за проезд. Эту норму депутаты не раз предлагали сделать от обратного — разрешить детям до 16 ездить бесплатно.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ считает возможным сделать городской общественный транспорт в России бесплатным к 2035 году. Такой вариант предполагает новый проект транспортной стратегии.