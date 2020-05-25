Разворот экономики России в сторону развития национального производства и сельского хозяйства был необходим ещё тогда, когда Алексей Кудрин заступал на должность министра финансов Российской Федерации. Об этом в интервью NEWS.ru заявил секретарь федерального совета Партии Дела, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.
Действующий глава Счётной палаты (СП) и бывший министр финансов страны Алексей Кудрин на страницах «Коммерсанта»
По его мнению, сегодня следует без промедления совершить реальный разворот к поддержке частной инициативы.
Нужно больше свободы. Чтобы сохранить своё влияние, для России с её демографией и территорией тут может быть выход только в многократном увеличении производительности, в форсированном внедрении технологических, цифровых, управленческих инноваций. А внедрение инноваций нуждается в другой институциональной и регуляторной среде, — полагает руководитель СП.
По суждению Алексея Леонидовича, таких доходов от производства нефти, которые были в последние 20 лет, у России больше не будет. Борьба с вирусом также продемонстрировала необходимость расширения самостоятельности регионов «со значительным увеличением необусловленных трансфертов из центра», отметил Кудрин.
Для решения вставших перед страной проблем руководитель Счётной палаты призвал сконцентрироваться на следующих целях — на увеличении продолжительности жизни, на росте доходов населения, а также на создании инновационной экономики и адекватного вызовам госуправления.
Нацпроекты должны быть увязаны с наццелями, их мероприятия должны прямым образом влиять на достижение наццелей, чего сегодня не происходит, — заявил он.
Что касается остальных задач, они, по мнению главы СП, могут быть отодвинуты на 2026-й, 2028-й или даже 2030 год.
Некоторые стоит приостановить и отложить, в отдельных случаях заменить на другие решения, которые сегодня выглядят более эффективными, — подчеркнул глава СП.
Экономист Алексей Лапушкин заметил, что Кудрин говорит о необходимости уменьшить зависимость регионов от трансфертов из центра, но она «стала следствием созданного им же механизма межбюджетных отношений».
Он архитектор системы, получившей название «петли Кудрина», которая обескровила региональные и муниципальные бюджеты. Кудрин говорит о важности увеличения расходов на медицину, которые при нём и его последователях только сокращались. Кудрин заявляет о переходе на инновационные рельсы, солидаризируясь в этом со своим соратником Анатолием Чубайсом, который с 2008 года возглавляет РОСНАНО — «флагман» нашей инновационной экономики. Результаты его 12-летней трудовой деятельности на этом поприще не видны даже вооружённым нанотехнологиями взглядом.
По мнению критика, «все эти разговоры нужны Кудрину исключительно для потенциальной демонстрации своих премьерских амбиций, и как показал весь его „трудовой путь“, нашей экономике от Алексея Леонидовича ничего хорошего ждать не приходится».
Но с Кудриным всё же вполне согласен доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Необходимость разворота экономики к «цифре» очевидна, говорит он. Заявление, сделанное главой Счётной палаты, не подлежит сомнению. Более того, оно коррелирует с приоритетами, которые обозначаются в выступлениях президента и не только.
Текущая кризисная ситуация, возникшая на весьма специфической почве вируса, показала, что опора экономики на нефтяную составляющую становится всё более и более зыбкой в силу растущей волатильности этого рынка, прежде всего, его мировой составляющей.
Рост «российских дивидендов» от нефтяного рынка маловероятен в силу развития новых технологий, которые в скором времени просто могут сформировать более дешёвые и эффективные альтернативы «чёрному золоту», отметил эксперт. Прорыв экономики лежит в плоскости разработки и последующей имплементации новых инновационных решений, солидаризируется с автором статьи в «Коммерсанте» Олег Чередниченко.
Но для этого нужны не только изменения в регуляторной плоскости (кстати, в течение двух прошедших месяцев стало очевидным, что эффективное взаимодействие власти и бизнеса достижимо, причём даже в специфическом формате «удалёнки»), но и существенные инвестиции в направлении развития технологий, — сказал экономист.
И в этой части, продолжает он, следует не забывать, что зависимость российских инноваций от средств нефтегазодобычи сохраняется. И чем быстрее наша экономика сможет адаптироваться к новым приоритетам, тем скорее она снизит градус зависимости от сырьевых рынков при сохранении роста именно за счёт внедрения инноваций, убеждён эксперт.
В этом смысле утверждение Алексея Кудрина может лишь усилить развитие тех тенденций, первичное «ускорение» которых было получено на фоне распространения пандемии, резюмировал Чередниченко.
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