Разворот экономики России в сторону развития национального производства и сельского хозяйства был необходим ещё тогда, когда Алексей Кудрин заступал на должность министра финансов Российской Федерации. Об этом в интервью NEWS.ru заявил секретарь федерального совета Партии Дела, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.

Действующий глава Счётной палаты (СП) и бывший министр финансов страны Алексей Кудрин на страницах «Коммерсанта» опубликовал авторскую статью, в которой говорится о том, что нынешний кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.

По его мнению, сегодня следует без промедления совершить реальный разворот к поддержке частной инициативы.

Нужно больше свободы. Чтобы сохранить своё влияние, для России с её демографией и территорией тут может быть выход только в многократном увеличении производительности, в форсированном внедрении технологических, цифровых, управленческих инноваций. А внедрение инноваций нуждается в другой институциональной и регуляторной среде, — полагает руководитель СП.

По суждению Алексея Леонидовича, таких доходов от производства нефти, которые были в последние 20 лет, у России больше не будет. Борьба с вирусом также продемонстрировала необходимость расширения самостоятельности регионов «со значительным увеличением необусловленных трансфертов из центра», отметил Кудрин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нацпроекты должны быть увязаны с наццелями, их мероприятия должны прямым образом влиять на достижение наццелей, чего сегодня не происходит, — заявил он.

Для решения вставших перед страной проблем руководитель Счётной палаты призвал сконцентрироваться на следующих целях — на увеличении продолжительности жизни, на росте доходов населения, а также на создании инновационной экономики и адекватного вызовам госуправления.

Что касается остальных задач, они, по мнению главы СП, могут быть отодвинуты на 2026-й, 2028-й или даже 2030 год.

Некоторые стоит приостановить и отложить, в отдельных случаях заменить на другие решения, которые сегодня выглядят более эффективными, — подчеркнул глава СП.

Экономист Алексей Лапушкин заметил, что Кудрин говорит о необходимости уменьшить зависимость регионов от трансфертов из центра, но она «стала следствием созданного им же механизма межбюджетных отношений».

Он архитектор системы, получившей название «петли Кудрина», которая обескровила региональные и муниципальные бюджеты. Кудрин говорит о важности увеличения расходов на медицину, которые при нём и его последователях только сокращались. Кудрин заявляет о переходе на инновационные рельсы, солидаризируясь в этом со своим соратником Анатолием Чубайсом, который с 2008 года возглавляет РОСНАНО — «флагман» нашей инновационной экономики. Результаты его 12-летней трудовой деятельности на этом поприще не видны даже вооружённым нанотехнологиями взглядом. Алексей Лапушкин кандидат экономических наук и секретарь федерального Совета Партии Дела кандидат экономических наук и секретарь федерального Совета Партии Дела

По мнению критика, «все эти разговоры нужны Кудрину исключительно для потенциальной демонстрации своих премьерских амбиций, и как показал весь его „трудовой путь“, нашей экономике от Алексея Леонидовича ничего хорошего ждать не приходится».

Но с Кудриным всё же вполне согласен доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Необходимость разворота экономики к «цифре» очевидна, говорит он. Заявление, сделанное главой Счётной палаты, не подлежит сомнению. Более того, оно коррелирует с приоритетами, которые обозначаются в выступлениях президента и не только.

Текущая кризисная ситуация, возникшая на весьма специфической почве вируса, показала, что опора экономики на нефтяную составляющую становится всё более и более зыбкой в силу растущей волатильности этого рынка, прежде всего, его мировой составляющей. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Рост «российских дивидендов» от нефтяного рынка маловероятен в силу развития новых технологий, которые в скором времени просто могут сформировать более дешёвые и эффективные альтернативы «чёрному золоту», отметил эксперт. Прорыв экономики лежит в плоскости разработки и последующей имплементации новых инновационных решений, солидаризируется с автором статьи в «Коммерсанте» Олег Чередниченко.

Но для этого нужны не только изменения в регуляторной плоскости (кстати, в течение двух прошедших месяцев стало очевидным, что эффективное взаимодействие власти и бизнеса достижимо, причём даже в специфическом формате «удалёнки»), но и существенные инвестиции в направлении развития технологий, — сказал экономист.

И в этой части, продолжает он, следует не забывать, что зависимость российских инноваций от средств нефтегазодобычи сохраняется. И чем быстрее наша экономика сможет адаптироваться к новым приоритетам, тем скорее она снизит градус зависимости от сырьевых рынков при сохранении роста именно за счёт внедрения инноваций, убеждён эксперт.

В этом смысле утверждение Алексея Кудрина может лишь усилить развитие тех тенденций, первичное «ускорение» которых было получено на фоне распространения пандемии, резюмировал Чередниченко.