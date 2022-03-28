Песков назвал альтернативный рынок для российской нефти
Песков допустил продажу российской нефти «на Восток» при отказе Европы от покупок
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
12:31, 28 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Москва сможет поставлять нефть на Восток в случае, если европейские страны откажутся от российского сырья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин может отказаться от угля и нефти из России уже в 2022 году.
Есть рынок в Юго-Восточной Азии. Безусловно, выпадающие заявки на нефть будут компенсироваться из того, восточного направления. Нельзя исключать, что какие-то объёмы будут выпадать. Но ещё раз повторяем, что всё-таки мировой рынок более многогранен, чем европейский. Хотя, безусловно, европейский рынок является премиальным, — сообщил представитель Кремля.
Накануне немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. По его словам, готовятся условия для скорого отказа от российского газа, отметил он в беседе с телеканалом ARD. При этом ранее Шольц сообщал, что отказ от энергоресурсов из РФ способен ударить по рынку труда в Европе. Решение по вопросу эмбарго следует принимать взвешенно, отметил он. «Многие рабочие места» окажутся под ударом, если в ЕС примут решение о резком эмбарго, подчеркнул немецкий канцлер.