Песков назвал альтернативный рынок для российской нефти

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В случае отказа Германии от российской нефти энергетический рынок перестроится, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков изданию Lenta.ru. Саудовская Аравия уже начала поставлять больше ресурсов в США, а Россия — в Индию, объяснил он.

Теоретически Германия может распылить нефть и уголь, потому что их перевозить легко — загрузил танкер нефти, и он пошёл на любые рынки. Германия будет в этом случае покупать эти объёмы...