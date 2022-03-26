Шольц: резкое эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ ударит по рынку труда

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от энергоресурсов из России способен ударить по рынку труда в Европе. Решение по вопросу эмбарго следует принимать взвешенно, отметил он в эфире телеканала ARD.

Мы сделаем всё, чтобы быстро стать независимыми от этих поставок, — добавил политик.

Канцлер пояснил, что кроме Германии от российских ресурсов зависят и многие страны Восточной Европы. «Многие рабочие места» окажутся под ударом, если в ЕС примут решение о резком эмбарго, подчеркнул Шольц.

Ранее стало известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 27 марта заявил: Европе по силам отказаться от поставок газа из России в течение ближайших двух лет. Он отметил, что речь идёт не о полном отказе от сырья из РФ, а о диверсификации поставок энергоносителей в Европу.