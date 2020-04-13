Песков оценил последствия сделки ОПЕК+ 

https://static.news.ru/photo/b368e01a-7d70-11ea-a825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сделка по снижению добычи нефти между странами ОПЕК+ позволила избежать хаоса на нефтяных рынках.

По его словам, российское руководство считает эту сделку очень важной, так как её заключение показывает способность многих стран «достигать консенсуса» во имя стабилизации ситуации, передаёт «Интерфакс».

Мы считаем, что эта сделка помогла избежать скатывания нефтяных рынков к состоянию хаоса. Сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику, — заявил Песков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новой сделки ОПЕК+ недостаточно, чтобы вернуть цены на нефть на уровень в 40–60 долларов за баррель, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. По его словам, необходимо будет дождаться перезапуска остановленной из-за пандемии промышленности и авиации.

