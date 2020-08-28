Первые заявки на льготы в Арктической зоне пришли из Архангельской области

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28 августа в России вступил в силу пакет федеральных законов, который предусматривает преференции для инвесторов в Арктической зоне страны. Первые две заявки на получение статуса резидентов поступили от компаний из Архангельской области.

Об этом рассказал глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, передаёт ТАСС.

Важная дата для Арктики. Закон, который подписал президент, вступил в силу. В рамках действующего законодательства резиденты с вложениями свыше 1 млн рублей могут заявиться и получить налоговые льготы и преференции. Первые резиденты у нас — из Архангельской области, — сказал министр

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, первые заявки подали компании по организации производства термодревесины (ООО «Термистофф») и по оказанию услуг морских перевозок и реконструкции склада для упаковки сборных грузов (ООО «Помор шиппинг»). Эти организации послали необходимые документы сразу после полуночи, как только закон вступил в силу. Утром 28 августа пришла ещё одна заявка. Её подала компания «Норд стар» с проектом перезапуска порта «Витино» в Мурманской области.

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о системе льгот в Арктике 13 июля. Документы сокращают сроки плановых проверок и упрощают их механизм для резидентов Арктической зоны. Также в регионе будет применяться порядок свободной таможенной зоны. Пакет законов предоставляет резидентам льготы по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что в регионе уже сформировался пул из 25 инвесторов, которые готовы стать резидентами Арктической зоны, пять из них при этом представляют крупный бизнес, готовы инвестировать 150 млрд рублей и создать более трёх тысяч рабочих мест.

Как писал NEWS.ru, 25 августа Путин поручил создать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Возглавит новый орган Дмитрий Медведев.