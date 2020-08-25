Медведев займётся защитой интересов России в Арктике

https://static.news.ru/photo/ebb1aaf8-e6e1-11ea-96ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике. Глава государства подписал указ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Возглавил новую комиссию заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В функции, которые возлагаются на Комиссию, входят анализ состояния и перспектив развития международной, в том числе военно-политической обстановки в Арктике, социально-экономической ситуации с учётом обеспечения национальных интересов РФ, выявление внутренних и внешних угроз национальной безопасности в этом регионе, а также оценка хода реализации стратегических национальных приоритетов.

Кроме того, на новую Комиссию возлагается подготовка предложений для Совбеза по вопросам выявления угроз национальной безопасности, связанных с участием иностранных компаний в реализации крупных инвестиционных проектов по освоению Арктики.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что страны — члены НАТО, прикрываясь обвинениями в адрес РФ в «милитаризации» Арктики, продолжают увеличивать в регионе военное присутствие. Он добавил, что участники Альянса пытаются задействовать потенциал неарктических стран и увеличить масштаб проводимых в Заполярье манёвров. Одним из сценариев учения является сдерживание Москвы как главной угрозы. Дипломат отметил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 размещаются на арктических островах исключительно в целях обороны, писал NEWS.ru.