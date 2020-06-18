Первые специнвестконтракты по новым правилам будут заключены в РФ осенью

https://static.news.ru/photo/d6eb4b64-b131-11ea-902d-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минпромторг поступила 1451 заявка на включение в список технологий для новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0), сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

По его словам, первые контракты буду подписаны осенью текущего года.

Почти треть от этих заявок приходится на отрасли химии, автопрома и транспортного машиностроения, около 20% связаны с технологиями в фармацевтической и медицинской промышленности, — уточнил он.

Также механизмом интересуются компании, работающие в сфере инвестиционного машиностроения и станкостроения, металлургии и материалов, радиоэлектроники.

Министр отметил, что в целом, охват стал очень широким, так как среди поступивших заявок находятся практически все сегменты промышленности — от лесопромышленного комплекса, судо- и авиастроения до легпрома и производства социально-значимых товаров.

Еще 30 предложений поступило по линии Минэнерго и Минсельхоза. При этом компании смогут и в дальнейшем подавать заявки по технологиям в рамках специнвестконтрактов, но уже после согласования перечня.

Мантуров отметил, что механизм СПИК 2.0 теперь смещает вектор от преимущественно инвестиционных задач в сторону развития новых особо важных компетенций.

Он добавил, что рассмотреть все заявки планируется до конца июля, а сформировать список технологий — в августе. После его направят на согласование в ведомства и затем в правительство, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Мантуров заявил, что Россия имеет четыре важных преимущества по сравнению с другими странами. По его словам, речь идёт о силе духа, науке, природных ресурсах и кадрах.