Пенсионеров предупредили о запретах при получении выплат

Получение является не только правом законопослушного гражданина страны. Этот фактор налагает на него и целый ряд условий и запретов, о которых мало кто знает. Об этом предупредила в интервью агентству ПРАЙМ преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына.

Она, в частности, рассказала , что статья 159.2 УК РФ устанавливает ответственность за хищение в сфере социальных выплат, когда ущерб наносится в том числе внебюджетным организациям, к которым относится и ПФР.

В данном случае под хищением понимают выплаты, полученные путём обмана с помощью недостоверных сведений, дающих право на соцвыплату.

Кроме того, если человек законно получает пенсию, однако теряет на неё право в силу определённых жизненных условий, это может рассматриваться как пассивный обман. Также ответственность можно понести за утаивание определённых сведений — например, данных о месте жительства.

Также обманом считается, когда человек получает социальные выплаты от ПФР на нетрудоспособных членов семьи и не сообщает, если в действительности эти люди получили работу. Кроме того, гражданину бывает запрещено получать конкретные виды выплат и одновременно с этим работать.

Ранее пенсионерам напомнили о льготе за 20 лет стажа. Бывшие военнослужащие, которые вышли на пенсию по достижению предельного возраста службы либо по состоянию здоровья, могут претендовать на определённые льготы при условии, что их стаж составляет не менее 20 лет. Речь идёт о праве на бесплатный проезд на лечение или на отдых при покупке билетов на самолёт, поезд или автобус,

Кроме того, пенсионерам рассказали, в какое время месяца им выгоднее уволиться. Лучше всего это делать ближе к концу месяца.