Пенсионерам рассказали, в какое время месяца им выгоднее уволиться

Работающим пенсионерам выгоднее всего увольняться ближе к концу месяца. Такой совет дала в беседе с агентством ПРАЙМ доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина. При этом она учла действующую методику расчёта страховой пенсии.

По словам эксперта, Пенсионный фонд России (ПФР) получает информацию от работодателя ежемесячно, период работы в течение месяца при этом не имеет значения.

Увольняющийся в марте пенсионер в апреле уже не будет значиться в списках работающих лиц. В этой связи он получит статус «неработающего» и ему начнут рассчитывать доплаты также с апреля, вне зависимости от того, уволился человек 1 или 31 марта. В этой связи в финансовой точки зрения выгоднее увольняться ближе к концу месяца.

Ранее пенсионерам напомнили о льготе за 20 лет стажа. Впрочем, касается она только бывших военных. Бывшие военнослужащие, которые вышли на пенсию по достижению предельного возраста службы либо по состоянию здоровья, могут претендовать на определённые льготы при условии, что их стаж составляет не менее 20 лет. Речь идёт о праве на бесплатный проезд на лечение или на отдых при покупке билетов на самолёт, поезд или автобус.