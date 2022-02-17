Пенсионерам напомнили о льготе за 20 лет стажа

Бывшие военнослужащие, которые вышли на пенсию по достижению предельного возраста службы, либо по состоянию здоровья могут претендовать на определённые льготы при условии, что их стаж составляет не менее 20 лет. Речь идёт о праве на бесплатный проезд на лечение или на отдых при покупке билетов на самолёт, поезд или автобус, сообщает портал портал «Налоги и бухгалтерия».

Пенсионеру будет достаточно иметь на руках заключение врачебной комиссии медучреждения, выданное на основании направления федерального органа, в котором проходила его военная служба, - сказано в материале.

Также отмечается, что на некоторые льготы могут рассчитывать и родственники пожилого гражданина. Так, например, согласно уточнениям в законе "О статусе военнослужащих", право на путёвку в военный санаторий имеют офицеры, прапорщики и мичманы, а так же их родственники.

Ранее сообщалось, что в 2022 году дачников, садоводов и фермеров ждут четыре новых закона, которые коснутся их недвижимости. В первую очередь будет произведена переоценка кадастровой стоимости участков. Это происходит раз в четыре года, но для собственников может стать неприятным сюрпризом, потому что приведёт к повышению налоговых платежей. С другой стороны, стоимость земли тоже вырастет.