«Газпром» наносит ответный удар: полякам предложили газ втридорога

«Газпром экспорт» предложил польской стороне пересмотреть стоимость поставок газа в сторону повышения, сообщили NEWS.ru в российской компании. Данный шаг стал своего рода ответом на полученную неделей ранее заявку польской PGNiG с требованием снизить прописанную в контракте стоимость голубого топлива. Эксперты полагают, что встречные предложения двух сторон могут быть началом торга за продление текущего договора, действие которого истекает в 2022 году.

Первой о предложении России повысить стоимость поставок природного газа сообщила польская сторона. Компания PGNiG заявила, что получила соответствующую заявку от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Экспорт». Она также выразила своё несогласие с данной инициативой.

Запрос «Газпрома» о проведении переговоров, направленный в ответ на запрос компании, не оправдан и не удовлетворяет формальным требованиям, указанным в «Ямальском контракте», а следовательно, не имеет силы, — говорится в сообщении PGNiG.

«Ямальский контракт» — это долгосрочный договор на поставку природного газа в Польшу, который был заключён в сентябре 1996 года. Он предусматривает экспорт около 10 млрд кубометров газа в год. Из них 8,7 млрд кубов должны быть куплены обязательно — на них распространяется правило «бери или плати».

Российская сторона, в свою очередь, подтвердила, что соответствующая заявка действительно была направлена польской компании.

Действуя в соответствии с условиями контракта, ООО «Газпром экспорт» 9 ноября направило в адрес польской PGNiG предложение о пересмотре цены в контракте на поставку газа с ноября 2020 года в сторону её повышения, — сообщили NEWS.ru в «Газпром экспорте».

Действующий контракт между Россией и Польшей позволяет любой из сторон раз в три года поднимать вопрос о пересмотре цены голубого топлива. В этот раз первый шаг сделала не Москва, а Варшава. На прошлой неделе компания «Газпром экспорт» получила обращение PGNiG с требованием пересмотреть с 1 ноября 2020 года цены на поставляемый газ в сторону снижения.

vk.com/gazpromlive

Предусмотренное долгосрочными контрактами условие пересмотра цен может работать как в сторону снижения, так и роста, отмечает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Чаще поправки фиксируют снижение стоимости, но и случаи пересмотра цен в пользу продавцов газа тоже были, например, в контрактах по продаже СПГ. При этом, по словам эксперта, у «Газпрома» есть основания предлагать повышение цены поставляемого в Польшу природного газа.

PGNiG в качестве аргументов по поводу пересмотра стоимости газа «Газпрома» в меньшую сторону приводил уровни цен на западноевропейских спотовых площадках, которые ниже цен продаж газа российской компанией в Польшу. «Газпром» же в своём предложении мог указать на более высокую стоимость американского СПГ, доля которого в польском газовом балансе увеличивается, а также на будущие закупки норвежского газа, поставка которого по новому трубопроводу также может привести к его удорожанию. Мария Белова директор по исследованиям VYGON Consulting директор по исследованиям VYGON Consulting

Прозрачный намёк

Вслед за подачей встречных заявок должен последовать раунд переговоров, в ходе которых обе стороны будут убеждать оппонента в своей правоте. Если они смогут договориться, то в контракт будут внесены изменения. В противном случае дальнейший спор перейдёт в арбитражный суд.

Напомним, что требование о снижении стоимости газа, поданное PGNiG в 2014 году, закончились долгим разбирательством в Стокгольмском арбитраже. В итоге он утвердил новую формулу расчёта цены на голубое топливо и обязал «Газпром» вернуть польской компании около $1,5 млрд. В этот раз спор также может закончиться судом, не исключают эксперты.

Между тем действия Варшавы могут иметь более далёкий прицел, чем текущие цены на природный газ, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Он напоминает, что в следующем году заканчивается действие долгосрочного газового контракта между Россией и Польшей, и последняя уже заявляла, что российский газ ей может не понадобиться. На этом фоне предложение польской стороны о снижении цены выглядит как попытка намекнуть, что в этом случае договор может быть продлён, полагает эксперт.

При этом для «Газпрома» не имеет большого значения, будет этот контракт продлён или нет. Если Польша перестанет покупать российский газ, значит, ещё большие его объёмы будут отправлены в Германию. Думаю, что своим встречным предложением «Газпром» как раз и даёт понять, что он не зависит от продления контракта и готов максимально отстаивать свои интересы по цене поставок. Сергей Правосудов гендиректор «Института национальной энергетики» и экс-главред журнала «Газпром» гендиректор «Института национальной энергетики» и экс-главред журнала «Газпром»

Идти на уступки польской стороне «Газпрому» невыгодно, считает эксперт. Если компания снизит цены для Польши, то, видя этот пример, к ней начнут обращаться и другие страны с просьбой о скидке на газ. Тем не менее стороны могут прийти к компромиссу, полагает специалист, поскольку долгосрочное партнёрство предполагает поиск взаимовыгодных решений. Иначе недовольная сторона будет искать способ разорвать контракт.

По данным компании «Газпром экспорт», в 2019 году Польша получила от России 9,73 млрд кубометров природного газа. При этом общий объём поставок в Европу составил 198,97 млрд кубометров. То есть на польские закупки приходится чуть меньше 5% российского экспорта в Европу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судьба договора

Контракт на поставку российского газа в Польшу, как уже отмечалось, действует до 2022 года, и Варшава уже сообщила, что не станет его продлевать. Такое решение она объяснила стремлением диверсифицировать закупки голубого топлива.

С середины прошлого года PGNiG осуществляет все формальные шаги, чтобы текущий долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу продлён не был, отмечает Мария Белова. Хотя «Газпром» в первом полугодии увеличил поставки в эту страну она 1,3% (до 4,4 млрд кубометров) по сравнению с прошлым годом, импорт СПГ вырос на 24% — до 2,2 млрд кубов.

Теоретически после 2022 года Польша может полностью отказаться от закупок российского газа, но едва ли в этом основная задумка. Скорее всего, Варшава пойдёт по сценарию Литвы, у которой в 2015-м закончился долгосрочный контракт с «Газпромом», но при этом страна продолжает закупки российского газа на краткосрочной основе, — отметила экономист.

В качестве альтернативы российскому газу Варшава рассматривает не только закупки СПГ у Соединённых Штатов и Катара. Она также рассчитывает на строящийся газопровод Baltic Pipe, по которому в Польшу должен прийти норвежский природный газ.

Если Варшава полностью откажется от российских поставок, то ей придётся платить за газ гораздо больше, чем сейчас, предупреждает Сергей Правосудов.

Польша может увеличить закупки СПГ, но он дороже трубопроводного. Возможно, что будет построен газопровод Baltic Pipe, но чтобы получить по нему газ, нужно подписать контракт с добывающей компанией и предложить хорошие условия. И это снова может быть дороже, чем покупать у «Газпрома», — пояснил эксперт.

Цены на природный газ могут сильно колебаться, отмечает специалист, но на длительном отрезке времени СПГ обычно дороже трубопроводного газа. В этом году на фоне пандемии COVID-19 был обвал цен на СПГ, но такое случается редко. Сейчас его стоимость снова выросла, он стал дороже трубопроводного газа. Однозначно можно сказать, что в долгосрочной перспективе российский трубопроводный газ для Польши будет дешевле, чем американский СПГ, подытожил эксперт.