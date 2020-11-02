Польша снова хочет заработать на «Газпроме»: она требует скидку на газ

«Газпром экспорт» получил обращение компании PGNiG из Польши с требованием пересмотреть с 1 ноября 2020 года цены на поставляемый газ, сообщили NEWS.ru в российской компании. Ранее польская сторона проинформировала о том, что подала такую заявку. Напомним, что аналогичные требования, поданные шесть лет назад, закончились долгим судебным разбирательством и потерей «Газпромом» $1,5 млрд. Видимо, этого Польше показалось мало. В этот раз всё тоже может закончиться судом, полагают эксперты.

Действующий договор на поставку природного газа в Польшу предусматривает право любой из сторон раз в три года поднимать вопрос о пересмотре цены голубого топлива. Варшава такой возможностью пренебрегать не стала.

PGNiG воспользовалась предусмотренным в договоре правом и подала заявку в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» об изменении цены на газ, поставляемый по договору купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону её снижения, — говорится в сообщении на сайте компании.

Контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставку около 10 млрд кубометров газа в год. Из них 8,7 млрд кубов должны быть куплены обязательно — на них распространяется правило «бери или плати».

«Газпром экспорт» подтверждает получение обращения польской компании PGNiG с требованием пересмотра с 1 ноября 2020 года цены по контракту на поставку газа, сообщили NEWS.ru в компании. Там также пояснили, что в соответствии с условиями договора, любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в контракте, имеет право требовать пересмотра цены раз в три года.

Изменение цены возможно, если, по мнению одной из сторон, сложившаяся стоимость голубого топлива не соответствует рыночной. Формально повод для притязаний у Польши есть, полагают эксперты.

Любой долгосрочный контракт предусматривает периодические раунды пересмотров некоторых его условий, в том числе и ценовых. Значительное изменение внешних рыночных условий, которое мы наблюдаем последний год, может явиться основанием для пересмотра цен в контракте «Газпрома» с Польшей. Мария Белова директор по исследованиям VYGON Consulting директор по исследованиям VYGON Consulting

Формула цены в данном контракте, соответственно, и текущая стоимость газа является коммерческой тайной, отмечает эксперт. Поэтому делать выводы о её величине можно только по косвенным признакам. Так, PGNiG заявляет, что покупает американский газ на 20–30% дешевле, чем у «Газпрома». Согласно данным Reuters, СПГ из США для Польши во втором квартале 2020 года стоил $185 за тысячу кубометров, значит, российский газ обходился PGNiG в $220–240, рассуждает специалист.

Между тем средняя экспортная цена «Газпрома» на внешние рынки в этот период составляла $95 за тысячу кубов, поэтому справедливо допустить, что PGNiG несколько завышает оценки стоимости российского газа для Польши. По нашим подсчётам, она скорее сопоставима с ценой американского СПГ, отмечает Мария Белова. По её словам, стоимость газа на польском хабе за аналогичный период составляла $85 за тысячу кубометров, тогда как спотовая цена газа на TTF (голландский хаб) — $60.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Будет ли пересмотрена текущая стоимость российского газа, во многом зависит от того, о какой формуле ценообразования идёт речь, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он напоминает, что в марте этого года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу для поставок «Газпрома» в Польшу, начиная с 2014 года.

Если стороны используют новую, привязанную к спотовым индексам формулу для текущих поставок, то оснований для пересмотра нет, независимо от рыночной конъюнктуры. Решение должен принять суд, при этом он должен оценивать не уровень цен, а соответствие контрактного ценообразования некой рыночной норме. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Наиболее значимый вес в ценовой формуле по-прежнему у нефтяной привязки, предполагает Мария Белова. Однако вместе с тем там уже есть некоторая спотовая составляющая.

Падающая цена

Контракт на поставку природного газа в Польшу был заключён в 1996 году. В 2012-м стороны договорились о снижении стоимости газа на 10%. В 2014 году польская сторона направила заявку, чтобы ещё раз изменить цены на закупаемое сырьё, а в 2015-м PGNiG подала иск против «Газпрома» в арбитражный суд в Стокгольме, так как посчитала, что стоимость газа в действующем контракте завышена.

Разбирательство завершилось пять лет спустя. В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж утвердил новую формулу расчёта цены на российский газ и обязал «Газпром» вернуть PGNiG около $1,5 млрд — разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной польской компанией с 1 ноября 2014 года.

Российская компания обжаловала решение арбитражного суда, данный процесс ещё не завершён. При этом «Газпром» в конце июня перечислил PGNiG $1,5 млрд.

Шансов на успешное обжалование мартовского решения суда немного, считает Алексей Белогорьев.

На стороне Польши есть веский аргумент. Дело в том, что принятое Европейской комиссией в мае 2018 года окончательное решение о прекращении антимонопольного расследования против «Газпрома», инициированного ещё в 2012-м, в качестве обязательного условия примирения содержало требование расчёта цены по долгосрочным контрактам ООО «Газпром экспорт» в Восточной и Центральной Европе с учётом ценовых индикаторов Западной Европы, а именно спотовых цен на газовых хабах TTF и NCG. Насколько я понимаю, именно от этого и отталкивался Стокгольмский арбитраж, — пояснил эксперт.

Польская сторона называла выигрыш в арбитраже сокрушительной победой, но, видимо, это не совсем так, раз она обращается с новым требованием о пересмотре цены, отмечает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Поляки говорили, что добились приведения цены в зависимость от стоимости газа на хабах. Получается, что теперь их и это не устраивает. Скорее всего, новый шаг не относится к реальной попытке договориться по стоимости газа — это продолжение политики троллинга со стороны Варшавы. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Польша выбрала абсолютно проигрышную для себя стратегию, считает эксперт. Она пять лет добивалась скидки в 10%, когда движения на рынке были гораздо более сильными. Поляки платили по-старому, потому что на политическом уровне было заблокировано нормальное взаимодействие между компаниями в рамках контракта.

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То же самое касается и нынешней заявки на снижение цены, считает эксперт, ведь при текущем политическом раскладе и подходе Варшавы у российской стороны мало оснований идти ей навстречу. Значит, будет длительный процесс, затем, наверное, опять подача в арбитраж и многолетнее разбирательство, считает специалист.

Напряжение между двумя странами в газовом вопросе усилилось после решения польского антимонопольного регулятора UOKiK, который в начале октября выписал рекордный штраф «Газпрому» на сумму около $7,6 млрд по делу «Северного потока — 2». Российская компания будет его обжаловать.

Одновременно европейские партнёры проекта получили штраф на общую сумму $61 млн. UOKiK также потребовал от них в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода. Австрийская компания OMV заявила, что обжалует данное требование регулятора, сообщили РИА Новости в компании.

Договор о поставках российского природного газа в Польшу действует до 2022 года. Польская сторона ещё в 2019-м сообщила, что не станет продлевать контракт, объяснив такое решение стремлением диверсифицировать закупки энергоносителей. Между тем экспертные оценки говорят о том, что Варшаве будет невыгодно полностью отказаться от природного газа из России.