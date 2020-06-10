Россия может снизить цену на природный газ для Белоруссии лишь по политическим соображениям, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Экономических причин для этого нет. Накануне Минск в очередной раз заявил, что считает необходимым пересмотреть стоимость российского голубого топлива. Белорусская сторона предлагает ориентироваться на европейские цены, упавшие в этом году на фоне эпидемии коронавируса. Аналитики отмечают, что ранее российский газ для соседней республики был всегда дешевле, чем для Европы, и к концу года эта ситуация может вернуться. Так что повод для дополнительных уступок по цене отсутствует.

Позиция Минска была озвучена по итогам переговоров министра энергетики России Александра Новака и его белорусского коллеги Виктора Каранкевича, которые прошли в режиме видеоконференции. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере, в том числе тему поставок российского газа в 2020 году, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.

За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В связи с этим белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня, — подчеркнули в ведомстве.

В середине мая премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о запланированных переговорах с «Газпромом» по вопросу снижения стоимости природного газа. Глава правительства заверил, что речь не идёт об установлении льготной цены или её снижении до уровня, который платят российские регионы. Минск, по его словам, хочет справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для «Газпрома», как и поставки на другие рынки.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Минска должна быть снижена. Он аргументировал это тем, что Москва в настоящее время продаёт голубое топливо в Европу за $65–68 за тысячу кубометров, а Белоруссии — за $127. До этого глава государства говорил, что в условиях изменения цен на внешних рынках стоимость российского газа с учётом логистики для его страны должна составлять $40–45 за тысячу кубометров.

В феврале Россия и Белоруссия согласовали сохранение цены на газ на уровне 2019 года — $127 за тысячу кубометров. Она действует до конца 2020-го. Стоимость определяется по формуле, в которую входит цена газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, плюс стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Белоруссии, стоимость хранения на территории РФ и величина расходов «Газпрома» по реализации газа, пояснила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Установленная формула обеспечивала Белоруссии стоимость российского газа существенно ниже спотовых цен в Европе на протяжении целого ряда лет, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Сейчас конъюнктура изменилась, и формула стала невыгодной. С этой точки зрения Минск прав, но, с другой стороны, он сам согласовал эту формулу и взял на себя обязательства. Плюс у России и Белоруссии есть чёткая договорённость о том, что переход к равнодоходным ценам на газ произойдёт в рамках формирования общего рынка газа с 1 января 2025 года. И позиция России здесь проста — до этого момента сохранять прежнее ценообразование. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Подстраивать договор по газу под сиюминутную ситуацию на европейском рынке было бы неправильно, считает глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Он отмечает, что Белоруссия предлагает ориентироваться на европейские цены лишь тогда, когда они снижаются. В период роста таких предложений не поступало.

Если Минск хочет ориентироваться на Европу, давайте подпишем долгосрочный контракт на 5–10 лет с привязкой к европейским ценам и будем по ним поставлять газ. Но Белоруссия сама на это не пойдёт, потому что понимает, что более низкие цены в Европе — это сиюминутная ситуация, связанная с всеобщим кризисом и летним периодом. Когда наступит осень или зима и начнёт холодать, стоимость газа в Европе пойдёт вверх. А если удастся справиться с кризисом, повышение будет серьёзным. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

По его словам, вместо поиска повода для скидок сторонам лучше выйти на долгосрочное и понятное ценообразование. Хоть с привязкой к европейскому рынку, хоть с другой формулой.

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

Мария Белова отмечает, что средняя экспортная цена голубого топлива «Газпрома» в марте практически сравнялась с ценой продаж газа в Белоруссию — $125,3 за тысячу кубометров и затем продолжила снижение вслед за европейскими спотовыми котировками. Однако с началом отопительного сезона при условии благоприятного развития ситуации с пандемией (отсутствие второй волны) цены на газ в Европе начнут расти, и к концу года можно ожидать увеличения средней экспортной цены «Газпрома», полагает эксперт.

Политическое решение

Текущее соглашение о поставках российского газа в Белоруссию каких-либо изменений цен не предполагает. По этой причине для их пересмотра требуются очень веские основания. Сегодняшняя аргументация белорусской стороны не выглядит убедительной, считает Мария Белова.

На мой взгляд, правильнее сейчас было бы сконцентрировать усилия на согласовании подходов и формул, которые должны будут действовать с 1 января 2021 года. К сожалению, дискуссии по этому поводу продолжаются с 2015 года, и пока нет признаков того, что стороны близки к достижению договорённостей, которые бы позволили выстраивать долгосрочные газовые отношения. Мария Белова директор по исследованиям VYGON Consulting директор по исследованиям VYGON Consulting

Обычно пересмотр цены случается при долгосрочных контрактах, например, на 30 лет, где прописана определённая формула, отмечает Вячеслав Кулагин. Он поясняет, что если ситуация на рынке меняется так, что отдельные коэффициенты становятся неадекватными, стороны могут на какой-то период скорректировать условия поставок. Но с Белоруссией долгосрочного договора нет.

Решение по цене газа для Белоруссии на этот год — исключительно политическое. Договориться о снижении — значит, оказать финансовую помощь Минску. Если Россия готова на это, то могут и договориться. Стоит отметить, что процесс осложняется грядущими президентскими выборами в Белоруссии. Поэтому любой шаг в этом вопросе можно рассматривать как поддержку или, наоборот, отсутствие поддержки действующему главе государства. Это понимают обе стороны, поэтому мяч сейчас на стороне политиков, — пояснил экономист.

С тем, что решение по газу для Белоруссии будет политическим, согласен и Алексей Белогорьев. Он поясняет, что ценообразование здесь всегда определяли политики, и Минск был на это согласен. Рыночного ценообразования не было никогда, оно появится с 2025 года, если будет запущен общий рынок, пояснил эксперт. По его словам, если по итогам президентских выборов в Белоруссии никаких кардинальных политических изменений не произойдёт, скорее всего, цена на российский газ останется прежней.

Александр Лукашенко president.gov.by

Падение без спроса

Стоимость природного газа в Европе, действительно, заметно снизилась в этом году. В конце мая спотовая цена на голландском хабе TTF доходила до $34 за тысячу кубометров, сообщал «Интерфакс». Как отмечали в агентстве, так дёшево газ стоит только в одном регионе России — в Ямало-Ненецком автономном округе.

Падение цен на газ в Европе вызвано сразу несколькими факторами, отмечает Вячеслав Кулагин.

Во-первых, это усиление сезонности, которое связано с развитием возобновляемых источников энергии. Те же солнечные батареи больше работают летом. Во-вторых, сказалось общее падение мирового спроса на газ, в-третьих, в последнее время было введено множество мощностей по сжижению газа. Всё вместе дало избыток газа на рынке, который привёл к снижению цен, — пояснил специалист.

Мировой спрос на газ в 2020 году ожидает самое сильное падение в истории, прогнозирует Международное энергетическое агентство. По оценке ведомства, потребление голубого топлива снизится на 4%, или на 150 млрд кубических метров. Падение спроса коснётся каждого региона мира, но большая часть придётся на развитые рынки.

Средняя цена газа на самых ликвидных европейских хабах в мае находилась на уровне $60–65 за тысячу кубометров, что сопоставимо с оптовыми ценами на газ в России, отмечает Мария Белова. По её словам, с учётом затрат на транспортировку до европейских потребителей и уплаты экспортной пошлины поставки «Газпрома» в западном направлении выглядят непривлекательно по сравнению с внутренним рынком.

Оптовая цена на газ в мае в Смоленской области, которую Белоруссия всегда хотела видеть для себя ценовым ориентиром, составила $62 за тысячу кубометров, на хабе в Германии – $65. Цена нетбэк для немецкого рынка с базисом в Смоленской области будет близка к нулю, поэтому поставщику газа сегодня гораздо выгоднее продавать газ в приграничных областях России и Белоруссии, нежели в Европе, — отмечает эксперт.

При всём при этом привязка стоимости газа для Белоруссии к ценам на европейских хабах не очень понятна, отмечает Алексей Белогорьев. Он поясняет, что речь идёт о разных объёмах и разных поставках.

Давайте представим, что Белоруссия покупает газ, например, на германском хабе. Дальше она должна этот газ оттуда транспортировать на свою территорию. Но это невозможно, поскольку нет соответствующей инфраструктуры. Поэтому предложения Минска носят чисто виртуальный характер, — считает экономист.

Отметим, в начале этого года Белоруссия также требовала снизить цены на поставляемую из России нефть за счёт отмены премии для российских компаний. После длительных переговоров Москва в конце марта согласилась увеличить скидку на поставляемую в соседнее государство нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters.

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Одновременно Минск активно разрабатывал пути альтернативных поставок нефти в обход России. В текущем году Белоруссия закупала для своих НПЗ отдельные партии сырья из Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии и США.

По словам Алексея Белогорьева, в отличие от нефти, российский газ Белоруссии заменить нечем, особенно если учесть довольно большой по европейским меркам объём потребления — порядка 20 млрд кубометров в год. Так что стороны продолжат искать совместное решение по цене голубого топлива.