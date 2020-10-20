Орешкин заявил о неизбежности кризисных явлений в России

https://static.news.ru/photo/6717616e-12e4-11eb-bf2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кризис — это неотъемлемая часть любой развивающейся системы, поэтому если РФ собирается двигаться вперёд, то подобных проблем не избежать, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на полях форума «Открытые инновации».

Важно, конечно, что несут кризисы и как они проходят, как на них в целом реагирует система, какие последствия есть для разных участников процесса: для компаний, для населения, для экономики в целом, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в реакции властей на кризис есть три важных элемента. Во-первых, это макроэкономическая политика, это выводы, сделанные экономистами ещё после кризисов 30-х годов XX века из Великой депрессии в США, из кризисов в Европе.

Во-вторых, большое значение имеет поддержка граждан, так как во время любого кризиса часть жителей государства испытывают материальные трудности. Третьим элементом является поддержка структурных изменений в экономике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственная дума РФ рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутаты могут объединить все инициативы и учесть их при принятии бюджета на 2021 год.

На реализацию планов в зависимости от сценария потребуется 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей. Автор одного из вариантов законопроектов сенатор Василий Иконников заявлял, что из-за отсутствия индексации до 5 млн пенсионеров отказались от официального трудоустройства.