ОПЕК+ оценит несоблюдение сделки по сокращению нефтедобычи

https://static.news.ru/photo/91fa77a0-e1d8-11ea-9325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ оценит исполнение обязательств участниками ОПЕК+ в июле 2020 года по сокращению нефтедобычи и наращиванию производства в августе во время видеоконференции 19 августа.

На встрече, скорее всего, будет обсуждаться дисциплина стран, входящих в ОПЕК+, а не пересмотр сделки. Такое мнение высказал глава Минэнерго Александр Новак.

Как сообщает «Российская газета», уровень исполнения сделки снизился на 97% по данным ОПЕК и на 89% — по данным МЭА. При этом те, кто попал в список нарушителей, кроме Казахстана, пока не компенсировали недостачу сокращения нефтедобычи за май и июнь 2020 года.

В этот список попали Ирак, Габон, Конго, ОАЭ, Экваториальная Гвинея, Нигерия и Южный Судан.

Ирак снизил производство в июле на 85% от требуемого уровня, Конго — на 43%, Габон — на 40%. Также только на 77% от квоты сократили добычу в июле ОАЭ. Среди прочих нарушителей — Экваториальная Гвинея, Нигерия и Южный Судан, — привели данные МЭА в «Российской газете».

Отмечается, что общая недостача не так велика, однако ситуация с неисполнением условий сделки уравнивает усилия России и Саудовской Аравии со «странами-нарушителями».

Эксперты отмечают, что несмотря на рост стоимости нефти с $16 до $45 за баррель, постепенное восстановление спроса на нефть и нефтепродукты, а также небольшой рост котировок вопреки увеличению производства в августе, есть риск второй волны пандемии коронавирусной инфекции, а, следовательно, введения карантина. Кроме того, в связи с сокращением объёмов сырой нефти в США есть опасность переизбытка нефтепродуктов из-за роста запасов.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия в первые две недели августа нарастила среднесуточную добычу нефти и газового конденсата на 53,3 тысячи тонн, что в пересчёте на баррели по коэффициенту 7,33 означает 390,7 тысячи «бочек» в день. Ограничения, связанные со сделкой ОПЕК+, участницей которой является и РФ, были смягчены 1 августа.